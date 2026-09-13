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Видеокарта Gigabyte RTX5080 GAMING 16GB GDDR7 (GV-N5080GAMING-16GD) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта Gigabyte RTX5080 GAMING 16GB GDDR7 (GV-N5080GAMING-16GD)

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Видеокарта Gigabyte RTX5080 GAMING 16GB GDDR7 (GV-N5080GAMING-16GD) - фото 1
Видеокарта Gigabyte RTX5080 GAMING 16GB GDDR7 (GV-N5080GAMING-16GD) - фото 2
Видеокарта Gigabyte RTX5080 GAMING 16GB GDDR7 (GV-N5080GAMING-16GD) - фото 3
Видеокарта Gigabyte RTX5080 GAMING 16GB GDDR7 (GV-N5080GAMING-16GD) - фото 4
Видеокарта Gigabyte RTX5080 GAMING 16GB GDDR7 (GV-N5080GAMING-16GD) - фото 5
Видеокарта Gigabyte RTX5080 GAMING 16GB GDDR7 (GV-N5080GAMING-16GD) - фото 6
Видеокарта Gigabyte RTX5080 GAMING 16GB GDDR7 (GV-N5080GAMING-16GD) - фото 7
Видеокарта Gigabyte RTX5080 GAMING 16GB GDDR7 (GV-N5080GAMING-16GD) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарты
Графический процессор
GeForce RTX 5080
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2617
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта Gigabyte RTX5080 GAMING 16GB GDDR7 (GV-N5080GAMING-16GD) - фото 1
  • Видеокарта Gigabyte RTX5080 GAMING 16GB GDDR7 (GV-N5080GAMING-16GD) - фото 2
  • Видеокарта Gigabyte RTX5080 GAMING 16GB GDDR7 (GV-N5080GAMING-16GD) - фото 3
  • Видеокарта Gigabyte RTX5080 GAMING 16GB GDDR7 (GV-N5080GAMING-16GD) - фото 4
  • Видеокарта Gigabyte RTX5080 GAMING 16GB GDDR7 (GV-N5080GAMING-16GD) - фото 5
  • Видеокарта Gigabyte RTX5080 GAMING 16GB GDDR7 (GV-N5080GAMING-16GD) - фото 6
  • Видеокарта Gigabyte RTX5080 GAMING 16GB GDDR7 (GV-N5080GAMING-16GD) - фото 7
  • Видеокарта Gigabyte RTX5080 GAMING 16GB GDDR7 (GV-N5080GAMING-16GD) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
161 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719047
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Видеокарты
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5080
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2617
Частота видеопамяти
30000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
4
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
340
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х27х11
Вес, кг.
2.7

Описание товара Видеокарта Gigabyte RTX5080 GAMING 16GB GDDR7 (GV-N5080GAMING-16GD)

Видеокарта Gigabyte RTX5080 GAMING 16GB GDDR7 (GV-N5080GAMING-16GD)

Отзывы о товаре Видеокарта Gigabyte RTX5080 GAMING 16GB GDDR7 (GV-N5080GAMING-16GD)




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Видеокарты
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5080
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2617
Частота видеопамяти
30000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
4
Развернуть
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
340
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта Gigabyte RTX5080 GAMING 16GB GDDR7 (GV-N5080GAMING-16GD)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта Gigabyte RTX5080 GAMING 16GB GDDR7 (GV-N5080GAMING-16GD) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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