Описание товара Видеокарта Gigabyte RTX5080 XTREME WATERFORCE 16GB GDDR7 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL

GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5080 XTREME WATERFORCE 16G - флагманское исполнение RTX 5080 на архитектуре NVIDIA Blackwell для мощных игровых и рабочих сборок, где важна высокая производительность в 4K и стабильность под длительной нагрузкой. Это версия с заводским разгоном и водяным охлаждением, которая обычно выбирается под корпуса с хорошей продуваемостью и заранее продуманной циркуляцией воздуха в зоне радиатора.

Для кого и под какие задачи

Карта рассчитана на энтузиастов, которые собирают ПК под современные ААА-игры в 4K, высокие герцовки в QHD и хотят получить запас по мощности на несколько лет вперёд без постоянной смены видеокарты. Она также подходит для создателей контента, 3D-рендера и задач с GPU-ускорением, где ценится стабильная частота под долгой нагрузкой и предсказуемое охлаждение без резких скачков температуры.

Архитектура и производительность

По спецификациям GIGABYTE у модели 10 752 CUDA-ядра и повышенная частота до 2805 МГц (референс 2617 МГц), что даёт дополнительный запас производительности относительно стандартной RTX 5080. Память 16 ГБ GDDR7 работает на скорости 30 Гбит/с через 256-битную шину, что помогает держать высокую пропускную способность в 4K-сценариях и в проектах с тяжёлыми текстурами.

Подключения и удобство установки

Выходы здесь типичные для современных топовых карт: три DisplayPort 2.1b и один HDMI 2.1b, поэтому видеокарта хорошо дружит с актуальными мониторами с высокой частотой и 4K-телевизорами. Габариты 220?130?40 мм выглядят компактно для класса, но важно заранее заложить место под радиатор СЖО и корректную прокладку шлангов, иначе в тесном корпусе удобство сборки быстро превратится в компромисс.

Важные нюансы перед покупкой

Производитель указывает рекомендованный блок питания 850 Вт и один 16-пиновый разъём питания, поэтому при апгрейде часто приходится оценивать не только видеокарту, но и качество БП и кабельной разводки. Водяное охлаждение снижает локальный нагрев самой видеокарты, но общая температура в корпусе всё равно зависит от того, как организован выдув через радиатор и насколько горячие остальные компоненты, особенно процессор.