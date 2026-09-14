Описание товара Видеокарта ASUS TUF-RTX5080-O16G-GAMING//RTX5080,HDMI*2,DP*3,16G,D7

? TUF дроссели и MOSFET Работает на базе сертифицированных военных дросселей и MOSFET, которые обеспечивают надежное питание для графического процессора (GPU), что способствует улучшению стабильности системы. ? Конденсаторы TUF Конденсаторы TUF 5K с черным металлическим покрытием имеют на 52% более широкий температурный диапазон и в 2,5 раза больший срок службы по сравнению со стандартными конденсаторами. ? Термопрокладка с фазовым переходом Премиальная термопрокладка с фазовым переходом заполняет зазоры между GPU и тепловым модулем, обеспечивая отличную теплопроводность и улучшенное рассеивание тепла, что гарантирует оптимальную производительность и долговечность видеокарт при высоких нагрузках. ? Защитное покрытие печатной платы Защитное конформное покрытие об envelops печатную плату, защищая от коротких замыканий, вызванных влагой, пылью или мусором. ? Подшипники с двойным шариковым подшипником Подшипники с двойными шариками обеспечивают срок службы до 80,000 часов, что вдвое превышает срок службы обычных подшипников и превосходит подшипники с жидкостной динамикой. Это гарантирует надежное и тихое охлаждение на протяжении долгого времени. ? Дизайн MaxContact MaxContact — это специальный процесс производства ASUS, который увеличивает площадь контакта теплопроводника с GPU на 5% по сравнению с традиционными решениями. Это улучшает температуру на 2°C в сочетании с обширным массивом радиаторов и мощными вентиляторами Axial-tech. ? Большая паровая камера Паровая камера и крупный радиатор эффективно поглощают тепло от GPU GeForce RTX 5080, что обеспечивает высокую производительность в различных сценариях. ? Улучшения Axial-tech Вентиляторы Axial-tech вращаются на подшипниках с двойными шариками и обеспечивают на 23% больше воздушного потока по сравнению со стандартными вентиляторами. ? Новые направления Два внешних вентилятора вращаются против часовой стрелки, чтобы уменьшить турбулентность и улучшить распределение воздуха. Все три вентилятора останавливаются, когда температура GPU ниже 50°C, что обеспечивает более тихую работу при легких задачах. Они запускаются снова при температуре выше 55°C, следуя кривой скорости, которая балансирует производительность и уровень шума. ? Вентилируемый экзоскелет Качественный литой кожух и алюминиевая задняя панель предотвращают прогиб печатной платы и имеют большие вентиляционные отверстия для улучшения рассеивания тепла. ? Защита и крепление GPU от ASUS Защита GPU от ASUS использует клей для закрепления всех четырех углов, что снижает риск трещин, а крепление GPU помогает обеспечить равномерное давление при установке и дополнительную стабильность. ? Технология Auto?Extreme Автоматизированный процесс производства, который устанавливает новые стандарты в отрасли, позволяя завершить все операции по пайке за один проход. Это снижает тепловую нагрузку на компоненты и избегает использования агрессивных чистящих химикатов, что приводит к меньшему воздействию на окружающую среду, снижению потребления энергии при производстве и более надежному продукту в целом.