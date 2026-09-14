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Видеокарта ASUS TUF-RTX5080-O16G-GAMING//RTX5080,HDMI*2,DP*3,16G,D7 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта ASUS TUF-RTX5080-O16G-GAMING//RTX5080,HDMI*2,DP*3,16G,D7

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Видеокарта ASUS TUF-RTX5080-O16G-GAMING//RTX5080,HDMI*2,DP*3,16G,D7 - фото 1
Видеокарта ASUS TUF-RTX5080-O16G-GAMING//RTX5080,HDMI*2,DP*3,16G,D7 - фото 2
Видеокарта ASUS TUF-RTX5080-O16G-GAMING//RTX5080,HDMI*2,DP*3,16G,D7 - фото 3
Видеокарта ASUS TUF-RTX5080-O16G-GAMING//RTX5080,HDMI*2,DP*3,16G,D7 - фото 4
Видеокарта ASUS TUF-RTX5080-O16G-GAMING//RTX5080,HDMI*2,DP*3,16G,D7 - фото 5
Видеокарта ASUS TUF-RTX5080-O16G-GAMING//RTX5080,HDMI*2,DP*3,16G,D7 - фото 6
Видеокарта ASUS TUF-RTX5080-O16G-GAMING//RTX5080,HDMI*2,DP*3,16G,D7 - фото 7
Видеокарта ASUS TUF-RTX5080-O16G-GAMING//RTX5080,HDMI*2,DP*3,16G,D7 - фото 8
Видеокарта ASUS TUF-RTX5080-O16G-GAMING//RTX5080,HDMI*2,DP*3,16G,D7 - фото 9
Видеокарта ASUS TUF-RTX5080-O16G-GAMING//RTX5080,HDMI*2,DP*3,16G,D7 - фото 10
Видеокарта ASUS TUF-RTX5080-O16G-GAMING//RTX5080,HDMI*2,DP*3,16G,D7 - фото 11
Видеокарта ASUS TUF-RTX5080-O16G-GAMING//RTX5080,HDMI*2,DP*3,16G,D7 - фото 12
Видеокарта ASUS TUF-RTX5080-O16G-GAMING//RTX5080,HDMI*2,DP*3,16G,D7 - фото 13
Видеокарта ASUS TUF-RTX5080-O16G-GAMING//RTX5080,HDMI*2,DP*3,16G,D7 - фото 14
Видеокарта ASUS TUF-RTX5080-O16G-GAMING//RTX5080,HDMI*2,DP*3,16G,D7 - фото 15
Видеокарта ASUS TUF-RTX5080-O16G-GAMING//RTX5080,HDMI*2,DP*3,16G,D7 - фото 16
Видеокарта ASUS TUF-RTX5080-O16G-GAMING//RTX5080,HDMI*2,DP*3,16G,D7 - фото 17
Видеокарта ASUS TUF-RTX5080-O16G-GAMING//RTX5080,HDMI*2,DP*3,16G,D7 - фото 18
Видеокарта ASUS TUF-RTX5080-O16G-GAMING//RTX5080,HDMI*2,DP*3,16G,D7 - фото 19
Видеокарта ASUS TUF-RTX5080-O16G-GAMING//RTX5080,HDMI*2,DP*3,16G,D7 - фото 20
Видеокарта ASUS TUF-RTX5080-O16G-GAMING//RTX5080,HDMI*2,DP*3,16G,D7 - фото 21
Видеокарта ASUS TUF-RTX5080-O16G-GAMING//RTX5080,HDMI*2,DP*3,16G,D7 - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Графический процессор
GeForce RTX 5080
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2700
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта ASUS TUF-RTX5080-O16G-GAMING//RTX5080,HDMI*2,DP*3,16G,D7 - фото 1
  • Видеокарта ASUS TUF-RTX5080-O16G-GAMING//RTX5080,HDMI*2,DP*3,16G,D7 - фото 2
  • Видеокарта ASUS TUF-RTX5080-O16G-GAMING//RTX5080,HDMI*2,DP*3,16G,D7 - фото 3
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  • Видеокарта ASUS TUF-RTX5080-O16G-GAMING//RTX5080,HDMI*2,DP*3,16G,D7 - фото 5
  • Видеокарта ASUS TUF-RTX5080-O16G-GAMING//RTX5080,HDMI*2,DP*3,16G,D7 - фото 6
  • Видеокарта ASUS TUF-RTX5080-O16G-GAMING//RTX5080,HDMI*2,DP*3,16G,D7 - фото 7
  • Видеокарта ASUS TUF-RTX5080-O16G-GAMING//RTX5080,HDMI*2,DP*3,16G,D7 - фото 8
  • Видеокарта ASUS TUF-RTX5080-O16G-GAMING//RTX5080,HDMI*2,DP*3,16G,D7 - фото 9
  • Видеокарта ASUS TUF-RTX5080-O16G-GAMING//RTX5080,HDMI*2,DP*3,16G,D7 - фото 10
  • Видеокарта ASUS TUF-RTX5080-O16G-GAMING//RTX5080,HDMI*2,DP*3,16G,D7 - фото 11
  • Видеокарта ASUS TUF-RTX5080-O16G-GAMING//RTX5080,HDMI*2,DP*3,16G,D7 - фото 12
  • Видеокарта ASUS TUF-RTX5080-O16G-GAMING//RTX5080,HDMI*2,DP*3,16G,D7 - фото 13
  • Видеокарта ASUS TUF-RTX5080-O16G-GAMING//RTX5080,HDMI*2,DP*3,16G,D7 - фото 14
  • Видеокарта ASUS TUF-RTX5080-O16G-GAMING//RTX5080,HDMI*2,DP*3,16G,D7 - фото 15
  • Видеокарта ASUS TUF-RTX5080-O16G-GAMING//RTX5080,HDMI*2,DP*3,16G,D7 - фото 16
  • Видеокарта ASUS TUF-RTX5080-O16G-GAMING//RTX5080,HDMI*2,DP*3,16G,D7 - фото 17
  • Видеокарта ASUS TUF-RTX5080-O16G-GAMING//RTX5080,HDMI*2,DP*3,16G,D7 - фото 18
  • Видеокарта ASUS TUF-RTX5080-O16G-GAMING//RTX5080,HDMI*2,DP*3,16G,D7 - фото 19
  • Видеокарта ASUS TUF-RTX5080-O16G-GAMING//RTX5080,HDMI*2,DP*3,16G,D7 - фото 20
  • Видеокарта ASUS TUF-RTX5080-O16G-GAMING//RTX5080,HDMI*2,DP*3,16G,D7 - фото 21
  • Видеокарта ASUS TUF-RTX5080-O16G-GAMING//RTX5080,HDMI*2,DP*3,16G,D7 - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
181 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733064
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Характеристики

Бренд
Asus
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5080
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2700
Частота видеопамяти
30000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
4
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
348
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х27х10
Вес, кг.
3.1

Описание товара Видеокарта ASUS TUF-RTX5080-O16G-GAMING//RTX5080,HDMI*2,DP*3,16G,D7

? TUF дроссели и MOSFET Работает на базе сертифицированных военных дросселей и MOSFET, которые обеспечивают надежное питание для графического процессора (GPU), что способствует улучшению стабильности системы. ? Конденсаторы TUF Конденсаторы TUF 5K с черным металлическим покрытием имеют на 52% более широкий температурный диапазон и в 2,5 раза больший срок службы по сравнению со стандартными конденсаторами. ? Термопрокладка с фазовым переходом Премиальная термопрокладка с фазовым переходом заполняет зазоры между GPU и тепловым модулем, обеспечивая отличную теплопроводность и улучшенное рассеивание тепла, что гарантирует оптимальную производительность и долговечность видеокарт при высоких нагрузках. ? Защитное покрытие печатной платы Защитное конформное покрытие об envelops печатную плату, защищая от коротких замыканий, вызванных влагой, пылью или мусором. ? Подшипники с двойным шариковым подшипником Подшипники с двойными шариками обеспечивают срок службы до 80,000 часов, что вдвое превышает срок службы обычных подшипников и превосходит подшипники с жидкостной динамикой. Это гарантирует надежное и тихое охлаждение на протяжении долгого времени. ? Дизайн MaxContact MaxContact — это специальный процесс производства ASUS, который увеличивает площадь контакта теплопроводника с GPU на 5% по сравнению с традиционными решениями. Это улучшает температуру на 2°C в сочетании с обширным массивом радиаторов и мощными вентиляторами Axial-tech. ? Большая паровая камера Паровая камера и крупный радиатор эффективно поглощают тепло от GPU GeForce RTX 5080, что обеспечивает высокую производительность в различных сценариях. ? Улучшения Axial-tech Вентиляторы Axial-tech вращаются на подшипниках с двойными шариками и обеспечивают на 23% больше воздушного потока по сравнению со стандартными вентиляторами. ? Новые направления Два внешних вентилятора вращаются против часовой стрелки, чтобы уменьшить турбулентность и улучшить распределение воздуха. Все три вентилятора останавливаются, когда температура GPU ниже 50°C, что обеспечивает более тихую работу при легких задачах. Они запускаются снова при температуре выше 55°C, следуя кривой скорости, которая балансирует производительность и уровень шума. ? Вентилируемый экзоскелет Качественный литой кожух и алюминиевая задняя панель предотвращают прогиб печатной платы и имеют большие вентиляционные отверстия для улучшения рассеивания тепла. ? Защита и крепление GPU от ASUS Защита GPU от ASUS использует клей для закрепления всех четырех углов, что снижает риск трещин, а крепление GPU помогает обеспечить равномерное давление при установке и дополнительную стабильность. ? Технология Auto?Extreme Автоматизированный процесс производства, который устанавливает новые стандарты в отрасли, позволяя завершить все операции по пайке за один проход. Это снижает тепловую нагрузку на компоненты и избегает использования агрессивных чистящих химикатов, что приводит к меньшему воздействию на окружающую среду, снижению потребления энергии при производстве и более надежному продукту в целом.

Отзывы о товаре Видеокарта ASUS TUF-RTX5080-O16G-GAMING//RTX5080,HDMI*2,DP*3,16G,D7




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Asus
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5080
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2700
Частота видеопамяти
30000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
4
Развернуть
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
348
Страна производитель
Китай
Описание
? TUF дроссели и MOSFET Работает на базе сертифицированных военных дросселей и MOSFET, которые обеспечивают надежное питание для графического процессора (GPU), что способствует улучшению стабильности системы. ? Конденсаторы TUF Конденсаторы TUF 5K с черным металлическим покрытием имеют на 52% более широкий температурный диапазон и в 2,5 раза больший срок службы по сравнению со стандартными конденсаторами. ? Термопрокладка с фазовым переходом Премиальная термопрокладка с фазовым переходом заполняет зазоры между GPU и тепловым модулем, обеспечивая отличную теплопроводность и улучшенное рассеивание тепла, что гарантирует оптимальную производительность и долговечность видеокарт при высоких нагрузках. ? Защитное покрытие печатной платы Защитное конформное покрытие об envelops печатную плату, защищая от коротких замыканий, вызванных влагой, пылью или мусором. ? Подшипники с двойным шариковым подшипником Подшипники с двойными шариками обеспечивают срок службы до 80,000 часов, что вдвое превышает срок службы обычных подшипников и превосходит подшипники с жидкостной динамикой. Это гарантирует надежное и тихое охлаждение на протяжении долгого времени. ? Дизайн MaxContact MaxContact — это специальный процесс производства ASUS, который увеличивает площадь контакта теплопроводника с GPU на 5% по сравнению с традиционными решениями. Это улучшает температуру на 2°C в сочетании с обширным массивом радиаторов и мощными вентиляторами Axial-tech. ? Большая паровая камера Паровая камера и крупный радиатор эффективно поглощают тепло от GPU GeForce RTX 5080, что обеспечивает высокую производительность в различных сценариях. ? Улучшения Axial-tech Вентиляторы Axial-tech вращаются на подшипниках с двойными шариками и обеспечивают на 23% больше воздушного потока по сравнению со стандартными вентиляторами. ? Новые направления Два внешних вентилятора вращаются против часовой стрелки, чтобы уменьшить турбулентность и улучшить распределение воздуха. Все три вентилятора останавливаются, когда температура GPU ниже 50°C, что обеспечивает более тихую работу при легких задачах. Они запускаются снова при температуре выше 55°C, следуя кривой скорости, которая балансирует производительность и уровень шума. ? Вентилируемый экзоскелет Качественный литой кожух и алюминиевая задняя панель предотвращают прогиб печатной платы и имеют большие вентиляционные отверстия для улучшения рассеивания тепла. ? Защита и крепление GPU от ASUS Защита GPU от ASUS использует клей для закрепления всех четырех углов, что снижает риск трещин, а крепление GPU помогает обеспечить равномерное давление при установке и дополнительную стабильность. ? Технология Auto?Extreme Автоматизированный процесс производства, который устанавливает новые стандарты в отрасли, позволяя завершить все операции по пайке за один проход. Это снижает тепловую нагрузку на компоненты и избегает использования агрессивных чистящих химикатов, что приводит к меньшему воздействию на окружающую среду, снижению потребления энергии при производстве и более надежному продукту в целом.
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Видеокарта ASUS TUF-RTX5080-O16G-GAMING//RTX5080,HDMI*2,DP*3,16G,D7 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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