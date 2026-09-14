Top.Mail.Ru
Кабель Cablexpert UPC-5004E, UTP, кат.5е, 305м, серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кабель Cablexpert UPC-5004E, UTP, кат.5е, 305м, серый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кабель Cablexpert UPC-5004E, UTP, кат.5е, 305м, серый - фото 1
Кабель Cablexpert UPC-5004E, UTP, кат.5е, 305м, серый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
305 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
  • Кабель Cablexpert UPC-5004E, UTP, кат.5е, 305м, серый - фото 1
  • Кабель Cablexpert UPC-5004E, UTP, кат.5е, 305м, серый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738767
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Cablexpert
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
305 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Кабель Cablexpert UPC-5004E, UTP, кат.5е, 305м, серый

Витая пара Cablexpert UPC-5004E – многожильный кабель, который будет полезен при прокладывании сетей внутри помещений. Кабель имеет гибкую, но прочную изоляцию. Изоляция имеет традиционный для кабеля такого класса и назначения серый цвет, который, в случае прокладки вне кабель-каналов, подойдет к интерьеру помещений любого назначения. Витая пара Cablexpert UPC-5004E соответствует категории 5e, и может использоваться в 100-мегабитных и гигабитных сетях. Кабель упакован в коробку, которую, благодаря ее форме, удобно транспортировать и хранить. Длина кабеля составляет 305 м: бухты кабеля достаточно для организации 3 сегментов сети максимально допустимой длины.

Отзывы о товаре Кабель Cablexpert UPC-5004E, UTP, кат.5е, 305м, серый




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Cablexpert
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
305 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Описание
Витая пара Cablexpert UPC-5004E – многожильный кабель, который будет полезен при прокладывании сетей внутри помещений. Кабель имеет гибкую, но прочную изоляцию. Изоляция имеет традиционный для кабеля такого класса и назначения серый цвет, который, в случае прокладки вне кабель-каналов, подойдет к интерьеру помещений любого назначения. Витая пара Cablexpert UPC-5004E соответствует категории 5e, и может использоваться в 100-мегабитных и гигабитных сетях. Кабель упакован в коробку, которую, благодаря ее форме, удобно транспортировать и хранить. Длина кабеля составляет 305 м: бухты кабеля достаточно для организации 3 сегментов сети максимально допустимой длины.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель Cablexpert UPC-5004E, UTP, кат.5е, 305м, серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...