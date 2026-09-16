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Модем Tenda 4G01 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Модем Tenda 4G01

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
внешний ADSL-модем (роутер)
Маршрутизатор
да
Wi-Fi
да
Межсетевой экран (FireWall)
нет
Интерфейс
USB Type-A
Поддержка стандартов связи
3G, 4G
  • Модем Tenda 4G01 - фото 1
  • Модем Tenda 4G01 - фото 2
  • Модем Tenda 4G01 - фото 3
  • Модем Tenda 4G01 - фото 4
  • Модем Tenda 4G01 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737796
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Характеристики

Бренд
Tenda
Тип товара
внешний ADSL-модем (роутер)
Особенности
Защита беспроводного соединения WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Цвет
белый
Маршрутизатор
да
Wi-Fi
да
Межсетевой экран (FireWall)
нет
Интерфейс
USB Type-A
Поддержка стандартов связи
3G, 4G
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х7х2
Вес, г.
100

Описание товара Модем Tenda 4G01

4G01 - это беспроводной USB-модем передачи данных 4G, предназначенный для пользователей, которым требуется доступ к беспроводной сети в любое время и в любом месте. Он поддерживает сетевые режимы TDD, FDD и WCDMA, а при вставленной SIM-карте может преобразовывать сигналы 4G в сигналы Wi-Fi. Будь то дома, в дороге или в офисе, это позволяет вашему смартфону, ноутбуку или планшету пользоваться бесперебойной беспроводной связью.

Отзывы о товаре Модем Tenda 4G01




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Характеристики
Бренд
Tenda
Тип товара
внешний ADSL-модем (роутер)
Особенности
Защита беспроводного соединения WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Цвет
белый
Маршрутизатор
да
Wi-Fi
да
Межсетевой экран (FireWall)
нет
Интерфейс
USB Type-A
Поддержка стандартов связи
3G, 4G
Страна производитель
Китай
Описание
4G01 - это беспроводной USB-модем передачи данных 4G, предназначенный для пользователей, которым требуется доступ к беспроводной сети в любое время и в любом месте. Он поддерживает сетевые режимы TDD, FDD и WCDMA, а при вставленной SIM-карте может преобразовывать сигналы 4G в сигналы Wi-Fi. Будь то дома, в дороге или в офисе, это позволяет вашему смартфону, ноутбуку или планшету пользоваться бесперебойной беспроводной связью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Модем Tenda 4G01 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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