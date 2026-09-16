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Модем Huawei Brovi E3372-325 51071UYA купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Модем Huawei Brovi E3372-325 51071UYA

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Модем Huawei Brovi E3372-325 51071UYA - фото 1
Модем Huawei Brovi E3372-325 51071UYA - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
внешний ADSL-модем (роутер)
Режим Точка доступа
да
Маршрутизатор
да
Wi-Fi
да
Межсетевой экран (FireWall)
да
Интерфейс
USB Type-A
Поддержка стандартов связи
3G
Встроенный аккумулятор
нет
  • Модем Huawei Brovi E3372-325 51071UYA - фото 1
  • Модем Huawei Brovi E3372-325 51071UYA - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 630 руб. 
Начислим 43 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736775
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Модем Huawei Brovi E3372-325 51071UYA
2 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
внешний ADSL-модем (роутер)
Особенности
Роутер поддерживает следующие диапазоны частот: LTE: B1/B3/B7/B8/B20/B28/B38/B40 HSPA+/HSPA/UMTS: B1/B8 Слот для SIM-карты (miniSIM).
Цвет
черный
Режим Точка доступа
да
Маршрутизатор
да
Wi-Fi
да
Межсетевой экран (FireWall)
да
Интерфейс
USB Type-A
Поддержка стандартов связи
3G
Встроенный аккумулятор
нет
Емкость аккумулятора, мАч
0
Страна производитель
Китай
Вес, г.
100

Описание товара Модем Huawei Brovi E3372-325 51071UYA

Современный мир требует постоянного присутствия в сети, и надёжное подключение к интернету становится не роскошью, а необходимостью. Модем Huawei Brovi E3372-325 Black — это компактное и эффективное решение для тех, кто ценит стабильность и скорость передачи данных. Данное устройство выполнено во внешнем исполнении, что позволяет легко разместить его в любом удобном месте для наилучшего приёма сигнала. Универсальность модели подтверждается её совместимостью со всеми операторами сотовой связи, работающими на территории страны. Вам больше не нужно привязываться к одному провайдеру: сим-карта любого оператора обеспечит выход в интернет без дополнительных настроек и ограничений. Основой функциональности Huawei Brovi E3372-325 является его принадлежность к категории 3G и 4G модемов. Это означает, что устройство автоматически переключается между сетями третьего и четвёртого поколения, выбирая наиболее быстрый и устойчивый канал связи. В зоне уверенного покрытия 4G вы получаете высокую скорость для просмотра видео, видеозвонков и загрузки больших файлов. Если сигнал высокоскоростной сети ослабевает, модем плавно переходит на 3G, не разрывая соединения. Такая гибкость особенно важна при поездках, на даче или в местах с нестабильным покрытием, где каждое мгновение подключения имеет значение. Подключение модема к компьютеру или ноутбуку осуществляется через стандартный интерфейс USB, что делает процесс установки максимально простым. Вам не потребуются дополнительные кабели или блоки питания: необходимое напряжение подаётся напрямую через USB-порт, что подтверждается функцией питания через USB. Это позволяет использовать устройство не только с настольными компьютерами, но и с портативной техникой, где каждый разъём на счету. Компактные размеры и отсутствие внешнего адаптера питания делают модем идеальным спутником в командировках или путешествиях — он легко помещается в карман сумки или чехол для ноутбука. Особого внимания заслуживает встроенная система безопасности. Модем Huawei Brovi E3372-325 оснащён межсетевым экраном, который обеспечивает защиту вашего устройства от несанкционированного доступа и сетевых угроз. Эта функция особенно актуальна при использовании общедоступных сетей или в условиях, когда безопасность передачи данных выходит на первый план. Межсетевой экран работает на аппаратном уровне, отсекая подозрительные пакеты и предотвращая утечку конфиденциальной информации. Таким образом, вы получаете не только быстрый доступ к интернету, но и уверенность в сохранности своих данных.

Отзывы о товаре Модем Huawei Brovi E3372-325 51071UYA




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
внешний ADSL-модем (роутер)
Особенности
Роутер поддерживает следующие диапазоны частот: LTE: B1/B3/B7/B8/B20/B28/B38/B40 HSPA+/HSPA/UMTS: B1/B8 Слот для SIM-карты (miniSIM).
Цвет
черный
Режим Точка доступа
да
Маршрутизатор
да
Wi-Fi
да
Межсетевой экран (FireWall)
да
Интерфейс
USB Type-A
Поддержка стандартов связи
3G
Встроенный аккумулятор
нет
Емкость аккумулятора, мАч
0
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Современный мир требует постоянного присутствия в сети, и надёжное подключение к интернету становится не роскошью, а необходимостью. Модем Huawei Brovi E3372-325 Black — это компактное и эффективное решение для тех, кто ценит стабильность и скорость передачи данных. Данное устройство выполнено во внешнем исполнении, что позволяет легко разместить его в любом удобном месте для наилучшего приёма сигнала. Универсальность модели подтверждается её совместимостью со всеми операторами сотовой связи, работающими на территории страны. Вам больше не нужно привязываться к одному провайдеру: сим-карта любого оператора обеспечит выход в интернет без дополнительных настроек и ограничений. Основой функциональности Huawei Brovi E3372-325 является его принадлежность к категории 3G и 4G модемов. Это означает, что устройство автоматически переключается между сетями третьего и четвёртого поколения, выбирая наиболее быстрый и устойчивый канал связи. В зоне уверенного покрытия 4G вы получаете высокую скорость для просмотра видео, видеозвонков и загрузки больших файлов. Если сигнал высокоскоростной сети ослабевает, модем плавно переходит на 3G, не разрывая соединения. Такая гибкость особенно важна при поездках, на даче или в местах с нестабильным покрытием, где каждое мгновение подключения имеет значение. Подключение модема к компьютеру или ноутбуку осуществляется через стандартный интерфейс USB, что делает процесс установки максимально простым. Вам не потребуются дополнительные кабели или блоки питания: необходимое напряжение подаётся напрямую через USB-порт, что подтверждается функцией питания через USB. Это позволяет использовать устройство не только с настольными компьютерами, но и с портативной техникой, где каждый разъём на счету. Компактные размеры и отсутствие внешнего адаптера питания делают модем идеальным спутником в командировках или путешествиях — он легко помещается в карман сумки или чехол для ноутбука. Особого внимания заслуживает встроенная система безопасности. Модем Huawei Brovi E3372-325 оснащён межсетевым экраном, который обеспечивает защиту вашего устройства от несанкционированного доступа и сетевых угроз. Эта функция особенно актуальна при использовании общедоступных сетей или в условиях, когда безопасность передачи данных выходит на первый план. Межсетевой экран работает на аппаратном уровне, отсекая подозрительные пакеты и предотвращая утечку конфиденциальной информации. Таким образом, вы получаете не только быстрый доступ к интернету, но и уверенность в сохранности своих данных.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Модем Huawei Brovi E3372-325 51071UYA - по цене 2630 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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