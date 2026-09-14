Описание товара Модем Huawei E5586-326 51071VHV

Откройте для себя мир мобильного интернета без границ с точкой доступа Huawei 4G Mobile WiFi 5. Это компактное и стильное устройство белого цвета станет вашим надежным спутником, обеспечивая высокоскоростное подключение к сети там, где это необходимо вам и вашей команде. Благодаря встроенному модему, поддерживающему сети третьего и четвертого поколений 3G и LTE, вы получаете стабильный доступ в интернет, который легко преобразуется в мощный сигнал Wi-Fi. Устройство работает в частотном диапазоне 2.4 ГГц по стандарту Wi-Fi 4 (802.11n), обеспечивая максимальную скорость беспроводного соединения до 300 Мбит/с. Этой скорости с запасом хватит для комфортного просмотра видео в высоком разрешении, проведения видеоконференций, онлайн-игр и одновременной работы нескольких гаджетов. Для уверенного приема даже в условиях слабого сигнала в устройстве предусмотрены две внутренние антенны и поддержка технологии MIMO, что значительно повышает стабильность и качество соединения. Мобильность — это ключевое преимущество данного решения. С собственной батареей емкостью 1500 мАч точка доступа обеспечивает до шести часов непрерывной автономной работы, освобождая вас от необходимости искать розетку в течение всего рабочего дня. Для подключения и зарядки используется современный и универсальный порт USB Type-C, что делает использование еще более удобным. Вы можете легко носить его с собой в кармане или сумке, имея постоянный доступ к персональной сети. Гибкость настроек позволяет адаптировать устройство под любые ваши задачи. Оно поддерживает функцию гостевой сети, чтобы вы могли предоставить доступ к интернету посетителям, не раскрывая параметры своей основной сети. Встроенный межсетевой экран, технология NAT и функция демилитаризованной зоны (DMZ) обеспечивают комплексную защиту ваших данных от внешних угроз. Современные протоколы шифрования WPA, WPA2 и WPA3 гарантируют, что ваше соединение будет максимально безопасным.