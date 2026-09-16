Модем Huawei Brovi B313-322 51060LHT
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
внешний ADSL-модем (роутер)
Режим Точка доступа
да
Маршрутизатор
да
Wi-Fi
да
Межсетевой экран (FireWall)
да
Интерфейс
Wi-Fi
Поддержка стандартов связи
3G, 4G
Встроенный аккумулятор
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 130 руб.
В наличии
Код товара: 736780
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 130 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
внешний ADSL-модем (роутер)
Цвет
белый
Режим Точка доступа
да
Маршрутизатор
да
Wi-Fi
да
Межсетевой экран (FireWall)
да
Интерфейс
Wi-Fi
Поддержка стандартов связи
3G, 4G
Встроенный аккумулятор
да
Емкость аккумулятора, мАч
2400
Страна производитель
Китай
Вес, г.
500
Описание товара Модем Huawei Brovi B313-322 51060LHT
Роутер LEIQU B313-322 обеспечивает беспроводное подключение Wi-Fi со скоростью 300 Мбит/с. Встроенный модем 3G/4G предоставляет возможность организации доступа к интернет по мобильной связи. Устройство работает от сети и автономно на основе аккумулятора емкостью 2400 мА*ч.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
внешний ADSL-модем (роутер)
Цвет
белый
Режим Точка доступа
да
Маршрутизатор
да
Wi-Fi
да
Межсетевой экран (FireWall)
да
Интерфейс
Wi-Fi
Поддержка стандартов связи
3G, 4G
Встроенный аккумулятор
да
Емкость аккумулятора, мАч
2400
Страна производитель
Китай
Роутер LEIQU B313-322 обеспечивает беспроводное подключение Wi-Fi со скоростью 300 Мбит/с. Встроенный модем 3G/4G предоставляет возможность организации доступа к интернет по мобильной связи. Устройство работает от сети и автономно на основе аккумулятора емкостью 2400 мА*ч.
Купить Модем Huawei Brovi B313-322 51060LHT - по цене 3130 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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