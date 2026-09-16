Top.Mail.Ru
Модем Huawei Brovi B313-322 51060LHT купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Модем Huawei Brovi B313-322 51060LHT

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Модем Huawei Brovi B313-322 51060LHT - фото 1
Модем Huawei Brovi B313-322 51060LHT - фото 2
Модем Huawei Brovi B313-322 51060LHT - фото 3
Модем Huawei Brovi B313-322 51060LHT - фото 4
Модем Huawei Brovi B313-322 51060LHT - фото 5
Модем Huawei Brovi B313-322 51060LHT - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
внешний ADSL-модем (роутер)
Режим Точка доступа
да
Маршрутизатор
да
Wi-Fi
да
Межсетевой экран (FireWall)
да
Интерфейс
Wi-Fi
Поддержка стандартов связи
3G, 4G
Встроенный аккумулятор
да
  • Модем Huawei Brovi B313-322 51060LHT - фото 1
  • Модем Huawei Brovi B313-322 51060LHT - фото 2
  • Модем Huawei Brovi B313-322 51060LHT - фото 3
  • Модем Huawei Brovi B313-322 51060LHT - фото 4
  • Модем Huawei Brovi B313-322 51060LHT - фото 5
  • Модем Huawei Brovi B313-322 51060LHT - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 130 руб. 
Начислим 51 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736780
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Модем Huawei Brovi B313-322 51060LHT
3 130 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
внешний ADSL-модем (роутер)
Цвет
белый
Режим Точка доступа
да
Маршрутизатор
да
Wi-Fi
да
Межсетевой экран (FireWall)
да
Интерфейс
Wi-Fi
Поддержка стандартов связи
3G, 4G
Встроенный аккумулятор
да
Емкость аккумулятора, мАч
2400
Страна производитель
Китай
Вес, г.
500

Описание товара Модем Huawei Brovi B313-322 51060LHT

Роутер LEIQU B313-322 обеспечивает беспроводное подключение Wi-Fi со скоростью 300 Мбит/с. Встроенный модем 3G/4G предоставляет возможность организации доступа к интернет по мобильной связи. Устройство работает от сети и автономно на основе аккумулятора емкостью 2400 мА*ч.

Отзывы о товаре Модем Huawei Brovi B313-322 51060LHT




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
внешний ADSL-модем (роутер)
Цвет
белый
Режим Точка доступа
да
Маршрутизатор
да
Wi-Fi
да
Межсетевой экран (FireWall)
да
Интерфейс
Wi-Fi
Поддержка стандартов связи
3G, 4G
Встроенный аккумулятор
да
Емкость аккумулятора, мАч
2400
Страна производитель
Китай
Описание
Роутер LEIQU B313-322 обеспечивает беспроводное подключение Wi-Fi со скоростью 300 Мбит/с. Встроенный модем 3G/4G предоставляет возможность организации доступа к интернет по мобильной связи. Устройство работает от сети и автономно на основе аккумулятора емкостью 2400 мА*ч.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Модем Huawei Brovi B313-322 51060LHT - по цене 3130 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...