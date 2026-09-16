Top.Mail.Ru
Модем Huawei Brovi E3372-325 51071UYB купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Модем Huawei Brovi E3372-325 51071UYB

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Модем Huawei Brovi E3372-325 51071UYB - фото 1
Модем Huawei Brovi E3372-325 51071UYB - фото 2
Модем Huawei Brovi E3372-325 51071UYB - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
внешний ADSL-модем (роутер)
Режим Точка доступа
да
Маршрутизатор
да
Wi-Fi
да
Межсетевой экран (FireWall)
да
Интерфейс
USB Type-A
Поддержка стандартов связи
3G
Встроенный аккумулятор
нет
  • Модем Huawei Brovi E3372-325 51071UYB - фото 1
  • Модем Huawei Brovi E3372-325 51071UYB - фото 2
  • Модем Huawei Brovi E3372-325 51071UYB - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 630 руб. 
Начислим 43 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736774
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Модем Huawei Brovi E3372-325 51071UYB
2 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
внешний ADSL-модем (роутер)
Особенности
Роутер поддерживает следующие диапазоны частот: LTE: B1/B3/B7/B8/B20/B28/B38/B40 HSPA+/HSPA/UMTS: B1/B8 Слот для SIM-карты (miniSIM).
Цвет
белый
Режим Точка доступа
да
Маршрутизатор
да
Wi-Fi
да
Межсетевой экран (FireWall)
да
Интерфейс
USB Type-A
Поддержка стандартов связи
3G
Встроенный аккумулятор
нет
Страна производитель
Китай
Вес, г.
100

Описание товара Модем Huawei Brovi E3372-325 51071UYB

Внешний ADSL-модем-роутер Huawei — это надежное соединение для вашего дома или офиса. Модель объединяет возможности маршрутизатора и точки доступа, легко раздавая интернет по Wi-Fi. Наличие межсетевого экрана (FireWall) обеспечивает дополнительную защиту ваших данных. Поддержка USB Type-A открывает простые сценарии подключения, а компактный белый корпус гармонично впишется в любой интерьер. Совместим со стандартами связи 3G — стабильный интернет всегда под рукой.

Отзывы о товаре Модем Huawei Brovi E3372-325 51071UYB




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
внешний ADSL-модем (роутер)
Особенности
Роутер поддерживает следующие диапазоны частот: LTE: B1/B3/B7/B8/B20/B28/B38/B40 HSPA+/HSPA/UMTS: B1/B8 Слот для SIM-карты (miniSIM).
Цвет
белый
Режим Точка доступа
да
Маршрутизатор
да
Wi-Fi
да
Межсетевой экран (FireWall)
да
Интерфейс
USB Type-A
Поддержка стандартов связи
3G
Встроенный аккумулятор
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний ADSL-модем-роутер Huawei — это надежное соединение для вашего дома или офиса. Модель объединяет возможности маршрутизатора и точки доступа, легко раздавая интернет по Wi-Fi. Наличие межсетевого экрана (FireWall) обеспечивает дополнительную защиту ваших данных. Поддержка USB Type-A открывает простые сценарии подключения, а компактный белый корпус гармонично впишется в любой интерьер. Совместим со стандартами связи 3G — стабильный интернет всегда под рукой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Модем Huawei Brovi E3372-325 51071UYB - по цене 2630 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...