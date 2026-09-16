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Уцененный товар Кофеварка капельная Kitfort КТ-730 хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 737527
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Уцененный товар Кофеварка капельная Kitfort КТ-730 хорошее состояние, 737527

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Уценка
Кофеварка капельная Kitfort КТ-730 хорошее состояние - фото 1
Уценка
Кофеварка капельная Kitfort КТ-730 хорошее состояние - фото 2
Уценка
Кофеварка капельная Kitfort КТ-730 хорошее состояние - фото 3
Уценка
Кофеварка капельная Kitfort КТ-730 хорошее состояние - фото 4
Уценка
Кофеварка капельная Kitfort КТ-730 хорошее состояние - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофеварка
Тип кофеварки
кофеварка капельная
Тип используемого кофе
молотый
Объём резервуара для воды
0.6
Объем резервуара для кофе
0.6
Цвет
серебристый, черный
Мощность
650–750 Вт
Управление
механическое
  • Кофеварка капельная Kitfort КТ-730 хорошее состояние - фото 1
  • Кофеварка капельная Kitfort КТ-730 хорошее состояние - фото 2
  • Кофеварка капельная Kitfort КТ-730 хорошее состояние - фото 3
  • Кофеварка капельная Kitfort КТ-730 хорошее состояние - фото 4
  • Кофеварка капельная Kitfort КТ-730 хорошее состояние - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%
1 300 руб.  1 730 руб. 
Начислим 21 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737527
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Кофеварка капельная Kitfort КТ-730 хорошее состояние
1 300 руб. -25%
1 730 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Кофеварка
Тип кофеварки
кофеварка капельная
Тип используемого кофе
молотый
Материал корпуса
пластик, металл
Объём резервуара для воды
0.6
Объем резервуара для кофе
0.6
Цвет
серебристый, черный
Длина сетевого шнура
0.6
Мощность
650–750 Вт
Дисплей
нет
Управление
механическое
Подогрев чашек
нет
Функции и особенности
противокапельная система, многоразовый нейлоновый фильтр, индикатор уровня воды, индикация включения
Таймер
нет
Автоотключение
да
Плита автоподогрева
да
Встроенная кофемолка
нет
Регулировка крепости кофе
нет
Регулировка температуры кофе
нет
Размеры в упаковке, см
28х22х15
Вес, кг.
1.34

Описание товара Уцененный товар Кофеварка капельная Kitfort КТ-730 хорошее состояние

Причина уценки: повреждена коробка, сломано крепление крышки чайничка Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, кофеварка, чайничек, документация

Отзывы о товаре Уцененный товар Кофеварка капельная Kitfort КТ-730 хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Кофеварка
Тип кофеварки
кофеварка капельная
Тип используемого кофе
молотый
Материал корпуса
пластик, металл
Объём резервуара для воды
0.6
Объем резервуара для кофе
0.6
Цвет
серебристый, черный
Длина сетевого шнура
0.6
Мощность
650–750 Вт
Дисплей
нет
Управление
механическое
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Подогрев чашек
нет
Функции и особенности
противокапельная система, многоразовый нейлоновый фильтр, индикатор уровня воды, индикация включения
Таймер
нет
Автоотключение
да
Плита автоподогрева
да
Встроенная кофемолка
нет
Регулировка крепости кофе
нет
Регулировка температуры кофе
нет
Описание
Причина уценки: повреждена коробка, сломано крепление крышки чайничка Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, кофеварка, чайничек, документация
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Кофеварка капельная Kitfort КТ-730 хорошее состояние - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1300 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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