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Oscar Peterson - At Baker’S Keyboard Lounge (199957190893) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Oscar Peterson - At Baker’S Keyboard Lounge (199957190893) виниловая пластинка

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Oscar Peterson
Альбом (сингл)
At Baker’S Keyboard Lounge
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Oscar Peterson - At Baker’S Keyboard Lounge (199957190893) - фото 1
  • Oscar Peterson - At Baker’S Keyboard Lounge (199957190893) - фото 2
  • Oscar Peterson - At Baker’S Keyboard Lounge (199957190893) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737180
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Oscar Peterson - At Baker’S Keyboard Lounge (199957190893) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[199957190893]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Oscar Peterson
Альбом (сингл)
At Baker’S Keyboard Lounge
Жанр
Jazz
Трек-лист
Politics And Poker, Dancing On The Ceiling, S'posin', Django, Liza (All The Clouds'll Roll Away), Where Do I Go From Here?, Yesterdays, Softly, As In A Morning Sunrise, The Touch Of Your Lips
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Oscar Peterson - At Baker’S Keyboard Lounge (199957190893) виниловая пластинка

Трио Оскара Питерсона с басистом Рэем Брауном и барабанщиком Эдом Тигпеном было одним из самых популярных и зажигательных джазовых ансамблей 1960-х годов. На живых выступлениях идеально скоординированные музыканты представляли собой непревзойденную команду. Компания Verve Records обнаружила в своих архивах неизданную запись концерта трио времен его расцвета: в течение двух недель в августе 1960 года три музыканта радовали публику в Baker's Keyboard Lounge в Детройте. Запланированный выпуск записи концерта так и не состоялся, и теперь, вскоре после 100-летия со дня рождения Питерсона, она порадует его многочисленных поклонников изданием на на виниловой пластинке.

Отзывы о товаре Oscar Peterson - At Baker’S Keyboard Lounge (199957190893) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[199957190893]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Oscar Peterson
Альбом (сингл)
At Baker’S Keyboard Lounge
Жанр
Jazz
Трек-лист
Politics And Poker, Dancing On The Ceiling, S'posin', Django, Liza (All The Clouds'll Roll Away), Where Do I Go From Here?, Yesterdays, Softly, As In A Morning Sunrise, The Touch Of Your Lips
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Трио Оскара Питерсона с басистом Рэем Брауном и барабанщиком Эдом Тигпеном было одним из самых популярных и зажигательных джазовых ансамблей 1960-х годов. На живых выступлениях идеально скоординированные музыканты представляли собой непревзойденную команду. Компания Verve Records обнаружила в своих архивах неизданную запись концерта трио времен его расцвета: в течение двух недель в августе 1960 года три музыканта радовали публику в Baker's Keyboard Lounge в Детройте. Запланированный выпуск записи концерта так и не состоялся, и теперь, вскоре после 100-летия со дня рождения Питерсона, она порадует его многочисленных поклонников изданием на на виниловой пластинке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Oscar Peterson - At Baker’S Keyboard Lounge (199957190893) виниловая пластинка – стоимость товара 4740 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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