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Testament - Para Bellum (Transparent Orange) (4065629752620) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Testament - Para Bellum (Transparent Orange) (4065629752620) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Testament
Альбом (сингл)
Para Bellum
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Testament - Para Bellum (Transparent Orange) (4065629752620) - фото 1
  • Testament - Para Bellum (Transparent Orange) (4065629752620) - фото 2
  • Testament - Para Bellum (Transparent Orange) (4065629752620) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737154
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Testament - Para Bellum (Transparent Orange) (4065629752620) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629752620]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Testament
Альбом (сингл)
Para Bellum
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
For the Love of Pain, Infanticide A.I., Shadow People, Meant to Be, High Noon, Witch Hunt, Nature of the Beast, Room 117, Havana Syndrome, Para Bellum
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Testament - Para Bellum (Transparent Orange) (4065629752620) виниловая пластинка

Para Bellum — четырнадцатый студийный альбом американской трэш-метал-группы Testament, выпущенный 10 октября 2025 года на лейбле Nuclear Blast. Издание на цветном виниле в гейтфолде Это первый студийный альбом группы с барабанщиком Крисом Довасом. Стилистически альбом представляет собой смесь трэш-метала, дэт-метала, блэк-метала и хеви-метала, а одна из песен альбома, «Meant to Be», содержит элементы оркестровой и прогрессивной музыки. Альбом занял первое место в чарте UK Rock & Metal Albums (OCC).



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Testament - Para Bellum (Transparent Orange) (4065629752620) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629752620]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Testament
Альбом (сингл)
Para Bellum
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
For the Love of Pain, Infanticide A.I., Shadow People, Meant to Be, High Noon, Witch Hunt, Nature of the Beast, Room 117, Havana Syndrome, Para Bellum
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Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Para Bellum — четырнадцатый студийный альбом американской трэш-метал-группы Testament, выпущенный 10 октября 2025 года на лейбле Nuclear Blast. Издание на цветном виниле в гейтфолде Это первый студийный альбом группы с барабанщиком Крисом Довасом. Стилистически альбом представляет собой смесь трэш-метала, дэт-метала, блэк-метала и хеви-метала, а одна из песен альбома, «Meant to Be», содержит элементы оркестровой и прогрессивной музыки. Альбом занял первое место в чарте UK Rock & Metal Albums (OCC).


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Testament - Para Bellum (Transparent Orange) (4065629752620) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4150 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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