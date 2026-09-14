Jaco Pastorius - Jaco Pastorius (8719262041172) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Jaco Pastorius - Jaco Pastorius (8719262041172) виниловая пластинка
Джако Пасториус был широко известен своим мастерством игры на электробас-гитаре. Он умер в 1987 году в возрасте 35 лет после жестокого инцидента в питейном заведении Форт-Лодердейла. Этот одноименный альбом стал сольным дебютом Пасториуса и был первоначально выпущен в 1976 году. Басовые партии превосходны и хорошо демонстрируют мастерство и талант Джако. Его виртуозные соло, развивающиеся в разных направлениях, делают этот дебютный альбом великолепным. Тот факт, что ему было всего 24 года, когда он записал этот альбом, делает его еще более впечатляющим. Американский джазовый басист Джако Пасториус записал несколько альбомов с влиятельной группой Weather Report и несколько сольных альбомов. Он был признан одним из лучших электробасистов всех времен. Сольный дебютный альбом Джако Пасториуса входит в коллекцию Groove Classics.
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