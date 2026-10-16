А.Серов,Л.Лещенко,О.Зарубина,Е.Семенова,Т.Буланова и др. (LP)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Сборник
Альбом (сингл)
Танцуй, Красивая (Песни Композитора Дмитрия Прянова)
Жанр
Российская поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 720 руб.
В наличии
Код товара: 752734
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 720 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4606344268012]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Сборник
Альбом (сингл)
Танцуй, Красивая (Песни Композитора Дмитрия Прянова)
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Александр Серов — Талисман, Татьяна Буланова — А я всё та же, Никита Панфилов — Я бы мир себе нарисовал, Марина Девятова — Припеваючи, Владимир Асмолов — Только вместе, Рада Рай — Октябрины осени, Дмитрий Прянов — Цветы, Лев Лещенко — Ты лучшее, Екатерина Семёнова — Музыка кассет, Алёна Петровская — Позвони, Ярослав Сумишевский — Я буду солнцем для тебя, Ольга Зарубина — Я тебя отпускаю, Афина — Танцуй, красивая, Сергей Куприк — Город детства
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
200
Описание товара А.Серов,Л.Лещенко,О.Зарубина,Е.Семенова,Т.Буланова и др. (LP)
- Александр Серов — Талисман
- Татьяна Буланова — А я всё та же
- Никита Панфилов — Я бы мир себе нарисовал
- Марина Девятова — Припеваючи
- Владимир Асмолов — Только вместе
- Рада Рай — Октябрины осени
- Дмитрий Прянов — Цветы
- Лев Лещенко — Ты лучшее
- Екатерина Семёнова — Музыка кассет
- Алёна Петровская — Позвони
- Ярослав Сумишевский — Я буду солнцем для тебя
- Ольга Зарубина — Я тебя отпускаю
- Афина — Танцуй, красивая
- Сергей Куприк — Город детства
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 590 руб.648 руб. в СплитКруг Михаил - Жиган-лимон (4606344041950) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 590 руб.648 руб. в СплитЗолотое Кольцо И Н.К - Лучшие Песни (4680068806231) виниловая пл...
-
В наличииЦена 2 590 руб. 4 590 руб.648 руб. в СплитStatus Quo - Picturesque Matchstickable Messages (coloured) (871...
-
В наличииЦена 2 590 руб.648 руб. в СплитАквариум - Равноденствие (4640004135696) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 640 руб.660 руб. в СплитДмитрий Хворостовский - Я Встретил Вас... - Старинные Русские Ро...
-
В наличииЦена 2 640 руб.660 руб. в СплитНаутилус Помпилиус - Князь Тишины (Blue) (4680068805296) винилов...
-
В наличииЦена 2 650 руб.663 руб. в СплитКруг Михаил - Мадам (4606344047976) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 660 руб.665 руб. в СплитAngelique Kidjo, Celia (0602577798467) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 660 руб.665 руб. в Сплит0075597919608, K.D. Lang, Watershed виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 660 руб.665 руб. в СплитJefferson Starship - Blows Against The Empire (Rsd Lim.Ed.,50Th ...
-
В наличииЦена 2 660 руб.665 руб. в СплитJimi Hendrix & Knight Curtis & Sq - No Business: The Ppx Session...
-
В наличииЦена 2 660 руб.665 руб. в Сплит0194397241815, Toto, Live In Tokyo 1980 Ep виниловая пластинка
Бренд
Bomba Music
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4606344268012]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Сборник
Альбом (сингл)
Танцуй, Красивая (Песни Композитора Дмитрия Прянова)
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Александр Серов — Талисман, Татьяна Буланова — А я всё та же, Никита Панфилов — Я бы мир себе нарисовал, Марина Девятова — Припеваючи, Владимир Асмолов — Только вместе, Рада Рай — Октябрины осени, Дмитрий Прянов — Цветы, Лев Лещенко — Ты лучшее, Екатерина Семёнова — Музыка кассет, Алёна Петровская — Позвони, Ярослав Сумишевский — Я буду солнцем для тебя, Ольга Зарубина — Я тебя отпускаю, Афина — Танцуй, красивая, Сергей Куприк — Город детства
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Россия
- Александр Серов — Талисман
- Татьяна Буланова — А я всё та же
- Никита Панфилов — Я бы мир себе нарисовал
- Марина Девятова — Припеваючи
- Владимир Асмолов — Только вместе
- Рада Рай — Октябрины осени
- Дмитрий Прянов — Цветы
- Лев Лещенко — Ты лучшее
- Екатерина Семёнова — Музыка кассет
- Алёна Петровская — Позвони
- Ярослав Сумишевский — Я буду солнцем для тебя
- Ольга Зарубина — Я тебя отпускаю
- Афина — Танцуй, красивая
- Сергей Куприк — Город детства
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
А.Серов,Л.Лещенко,О.Зарубина,Е.Семенова,Т.Буланова и др. (LP) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2720 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре А.Серов,Л.Лещенко,О.Зарубина,Е.Семенова,Т.Буланова и др. (LP)