Hu - Rumble Of Thunder (Solid White) (846070048050) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Hu
Альбом (сингл)
Rumble Of Thunder
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил, deluxe
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 480 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737148
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Характеристики
Бренд
Membran
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Membran
Barcode
[846070048050]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Hu
Альбом (сингл)
Rumble Of Thunder
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
This Is Mongol, YUT H?vende, Triangle, Teach Me, Upright Destined Mongol, Sell The World, Black Thunder, Mother Nature, Bii Biyelgee, Segee, Shihi Hutu, Tatar Warrior, This Is Mongol (Warrior Souls) (feat. William DuVall of Alice In Chains), Black Thunder (feat. Serj Tankian and DL from Bad Wolves), Mother Nature (feat. LP), Bi Biyelgee (Acoustic), Black Thunder (Acoustic), This Is Mongol (Acoustic)
Версия издания
цветной винил, deluxe
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Испания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Hu - Rumble Of Thunder (Solid White) (846070048050) виниловая пластинка
Уникальная монгольская рок-группа, исполняющая фолк-метал. Характерные особенности её звучания - использование горлового пения и монгольских национальных музыкальных инструментов моринхур и топшуур. Название группы The Hu в переводе с монгольского языка означает «человек». Логотип группы - изображение ирбиса. Группа на 1-м месте среди лучших альбомов новых исполнителей и на 5-м месте в чартах музыкальных альбомов хард-рока (США, Канада, Великобритания и другие)/
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Membran
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Membran
Barcode
[846070048050]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Hu
Альбом (сингл)
Rumble Of Thunder
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
This Is Mongol, YUT H?vende, Triangle, Teach Me, Upright Destined Mongol, Sell The World, Black Thunder, Mother Nature, Bii Biyelgee, Segee, Shihi Hutu, Tatar Warrior, This Is Mongol (Warrior Souls) (feat. William DuVall of Alice In Chains), Black Thunder (feat. Serj Tankian and DL from Bad Wolves), Mother Nature (feat. LP), Bi Biyelgee (Acoustic), Black Thunder (Acoustic), This Is Mongol (Acoustic)
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Версия издания
цветной винил, deluxe
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Испания
Уникальная монгольская рок-группа, исполняющая фолк-метал. Характерные особенности её звучания - использование горлового пения и монгольских национальных музыкальных инструментов моринхур и топшуур. Название группы The Hu в переводе с монгольского языка означает «человек». Логотип группы - изображение ирбиса. Группа на 1-м месте среди лучших альбомов новых исполнителей и на 5-м месте в чартах музыкальных альбомов хард-рока (США, Канада, Великобритания и другие)/
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Hu - Rumble Of Thunder (Solid White) (846070048050) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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