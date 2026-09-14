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Яшникова - 10 Лет: Лучшее (4620032919932) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Яшникова - 10 Лет: Лучшее (4620032919932) виниловая пластинка

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Яшникова - 10 Лет: Лучшее (4620032919932) - фото 1
Яшникова - 10 Лет: Лучшее (4620032919932) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Яшникова
Альбом (сингл)
10 Лет: Лучшее
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Яшникова - 10 Лет: Лучшее (4620032919932) - фото 1
  • Яшникова - 10 Лет: Лучшее (4620032919932) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737106
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Характеристики

Бренд
Мистерия звука
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Мистерия Звука
Barcode
[4620032919932]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Яшникова
Альбом (сингл)
10 Лет: Лучшее
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Громко и нежно, Я останусь одна, Доширак, Об особенностях воображения мужского населения на оживлённой автостраде, Песня о себе, Пуля, Проведи меня через туман, Мы построим дом, 1+1, Вернуться
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Яшникова - 10 Лет: Лучшее (4620032919932) виниловая пластинка

За 10 лет Екатерина Яшникова успела выпустить 12 альбомов, каждый из которых имеет особый голос и настроение. Тем сложнее объединить лучшие песни на одном диске — порой, они очень разные. И все же кое-что их объединяет — искренность, хлесткость слова и неуловимое тепло, что чувствуешь при их прослушивании.

Отзывы о товаре Яшникова - 10 Лет: Лучшее (4620032919932) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Мистерия звука
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Мистерия Звука
Barcode
[4620032919932]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Яшникова
Альбом (сингл)
10 Лет: Лучшее
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Громко и нежно, Я останусь одна, Доширак, Об особенностях воображения мужского населения на оживлённой автостраде, Песня о себе, Пуля, Проведи меня через туман, Мы построим дом, 1+1, Вернуться
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
За 10 лет Екатерина Яшникова успела выпустить 12 альбомов, каждый из которых имеет особый голос и настроение. Тем сложнее объединить лучшие песни на одном диске — порой, они очень разные. И все же кое-что их объединяет — искренность, хлесткость слова и неуловимое тепло, что чувствуешь при их прослушивании.
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