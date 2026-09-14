Смартфон Poco C81 Pro 4/128Gb Green
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Характеристики
Описание товара Смартфон Poco C81 Pro 4/128Gb Green
Яркий зелёный смартфон Xiaomi привлекает внимание с первого взгляда. Большой 6,9-дюймовый экран с частотой обновления 120 Гц дарит плавное и комфортное изображение — листать ленту и смотреть видео одно удовольствие. Восьмиядерный процессор Unisoc T7250 с частотой 1800 МГц и 4 ГБ оперативной памяти справится с повседневными задачами: мессенджеры, социальные сети, лёгкие игры и интернет работают без задержек. Место для любимых приложений и фото не закончится — 128 ГБ встроенной памяти. Две nano-SIM-карты делают смартфон удобным для путешествий и разделения рабочих и личных звонков. Фронтальная камера на 8 МП подойдёт для чётких селфи и видеосвязи. Лёгкий пластиковый корпус добавляет практичности в повседневном использовании.
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Теги товара: Зеленый, 128 GB, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Для пожилых людей, для школьника, для первоклассника, Две SIM-карты
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