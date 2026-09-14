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Модем Huawei B313-322 51060KPM купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Модем Huawei B313-322 51060KPM

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Модем Huawei B313-322 51060KPM - фото 1
Модем Huawei B313-322 51060KPM - фото 2
Модем Huawei B313-322 51060KPM - фото 3
Модем Huawei B313-322 51060KPM - фото 4
Модем Huawei B313-322 51060KPM - фото 5
Модем Huawei B313-322 51060KPM - фото 6
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Модем Huawei B313-322 51060KPM - фото 8
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Модем Huawei B313-322 51060KPM - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Wi-Fi
да
Межсетевой экран (FireWall)
да
Интерфейс
Wi-Fi
Поддержка стандартов связи
4G
Встроенный аккумулятор
да
  • Модем Huawei B313-322 51060KPM - фото 1
  • Модем Huawei B313-322 51060KPM - фото 2
  • Модем Huawei B313-322 51060KPM - фото 3
  • Модем Huawei B313-322 51060KPM - фото 4
  • Модем Huawei B313-322 51060KPM - фото 5
  • Модем Huawei B313-322 51060KPM - фото 6
  • Модем Huawei B313-322 51060KPM - фото 7
  • Модем Huawei B313-322 51060KPM - фото 8
  • Модем Huawei B313-322 51060KPM - фото 9
  • Модем Huawei B313-322 51060KPM - фото 10
  • Модем Huawei B313-322 51060KPM - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736781
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Характеристики

Бренд
Huawei
Цвет
белый
Wi-Fi
да
Межсетевой экран (FireWall)
да
Интерфейс
Wi-Fi
Поддержка стандартов связи
4G
Встроенный аккумулятор
да
Емкость аккумулятора, мАч
2400
Страна производитель
Китай
Вес, г.
400

Описание товара Модем Huawei B313-322 51060KPM

Компактный интернет-модем Huawei станет настоящей находкой для активных пользователей. Благодаря встроенному аккумулятору ёмкостью 2400 мА·ч вы сможете оставаться онлайн в длительных поездках или на природе без постоянной подзарядки. Поддержка 4G обеспечит быструю и стабильную связь — для работы, общения или развлечений. Подключение по Wi-Fi делает модем удобным для использования несколькими устройствами одновременно. Встроенный межсетевой экран (FireWall) позаботится о вашей безопасности в сети. Лаконичный белый корпус подчеркнёт современный стиль гаджета.

Отзывы о товаре Модем Huawei B313-322 51060KPM




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Характеристики
Бренд
Huawei
Цвет
белый
Wi-Fi
да
Межсетевой экран (FireWall)
да
Интерфейс
Wi-Fi
Поддержка стандартов связи
4G
Встроенный аккумулятор
да
Емкость аккумулятора, мАч
2400
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный интернет-модем Huawei станет настоящей находкой для активных пользователей. Благодаря встроенному аккумулятору ёмкостью 2400 мА·ч вы сможете оставаться онлайн в длительных поездках или на природе без постоянной подзарядки. Поддержка 4G обеспечит быструю и стабильную связь — для работы, общения или развлечений. Подключение по Wi-Fi делает модем удобным для использования несколькими устройствами одновременно. Встроенный межсетевой экран (FireWall) позаботится о вашей безопасности в сети. Лаконичный белый корпус подчеркнёт современный стиль гаджета.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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