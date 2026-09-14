Модем Huawei B313-322 51060KPM
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Wi-Fi
да
Межсетевой экран (FireWall)
да
Интерфейс
Wi-Fi
Поддержка стандартов связи
4G
Встроенный аккумулятор
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 210 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 736781
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Цвет
белый
Wi-Fi
да
Межсетевой экран (FireWall)
да
Интерфейс
Wi-Fi
Поддержка стандартов связи
4G
Встроенный аккумулятор
да
Емкость аккумулятора, мАч
2400
Страна производитель
Китай
Вес, г.
400
Описание товара Модем Huawei B313-322 51060KPM
Компактный интернет-модем Huawei станет настоящей находкой для активных пользователей. Благодаря встроенному аккумулятору ёмкостью 2400 мА·ч вы сможете оставаться онлайн в длительных поездках или на природе без постоянной подзарядки. Поддержка 4G обеспечит быструю и стабильную связь — для работы, общения или развлечений. Подключение по Wi-Fi делает модем удобным для использования несколькими устройствами одновременно. Встроенный межсетевой экран (FireWall) позаботится о вашей безопасности в сети. Лаконичный белый корпус подчеркнёт современный стиль гаджета.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 630 руб.658 руб. в СплитМодем Huawei Brovi E3372-325 51071UYB
-
В наличииЦена 2 630 руб.658 руб. в СплитМодем Huawei Brovi E3372-325 51071UYA
-
В наличииЦена 3 130 руб.783 руб. в СплитМодем Huawei Brovi B313-322 51060LHT
-
В наличииЦена 3 830 руб.958 руб. в СплитМодем HUAWEI E5783-230a 51071VQQ
-
В наличииЦена 4 020 руб.1005 руб. в СплитМодем HUAWEI E5586-326 51071VKC
-
В наличииЦена 4 690 руб.1173 руб. в СплитМодем TP-Link M7000 черный
Бренд
Цвет
белый
Wi-Fi
да
Межсетевой экран (FireWall)
да
Интерфейс
Wi-Fi
Поддержка стандартов связи
4G
Встроенный аккумулятор
да
Емкость аккумулятора, мАч
2400
Страна производитель
Китай
Компактный интернет-модем Huawei станет настоящей находкой для активных пользователей. Благодаря встроенному аккумулятору ёмкостью 2400 мА·ч вы сможете оставаться онлайн в длительных поездках или на природе без постоянной подзарядки. Поддержка 4G обеспечит быструю и стабильную связь — для работы, общения или развлечений. Подключение по Wi-Fi делает модем удобным для использования несколькими устройствами одновременно. Встроенный межсетевой экран (FireWall) позаботится о вашей безопасности в сети. Лаконичный белый корпус подчеркнёт современный стиль гаджета.
Модем Huawei B313-322 51060KPM - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Модем Huawei B313-322 51060KPM