Описание товара Смартфон Xiaomi 17T RU 12/256Gb Black

? Xiaomi 17T — производительный смартфон нового поколения Xiaomi 17T сочетает мощное железо, качественный AMOLED-дисплей, продвинутую систему камер Leica и ёмкий аккумулятор, предлагая сбалансированный флагманский опыт для повседневного использования, мобильной фотографии и развлечений. ? Яркий AMOLED-дисплей 144 Гц Смартфон оснащён 6,59-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1268 ? 2756 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Поддержка Dolby Vision, HDR10+ и 68 миллиардов цветов обеспечивает насыщенное, контрастное и реалистичное изображение. Высокочастотная PWM-регулировка 3840 Гц помогает снизить нагрузку на глаза при длительном использовании. ? Производительность на базе Dimensity 8500 Ultra В основе устройства лежит современный 4-нм процессор MediaTek Dimensity 8500 Ultra с производительными ядрами Cortex-A725. Чип обеспечивает высокую скорость работы системы, плавную многозадачность и комфортный игровой процесс. ? Быстрая память и современное хранилище Xiaomi 17T получил 12 ГБ оперативной памяти и накопитель UFS 4.1 объёмом до 512 ГБ. Это гарантирует быстрый запуск приложений, высокую скорость передачи данных и плавную работу интерфейса. ? Камеры Leica для мобильной фотографии Основная камера на 50 МП с оптической стабилизацией изображения построена на крупном сенсоре и дополнена перископическим телеобъективом 50 МП с 5-кратным оптическим зумом. Также предусмотрена сверхширокоугольная камера 12 МП для пейзажной и архитектурной съёмки. ? Запись видео в 4K и HDR10+ Смартфон поддерживает видеосъёмку в 4K при 60 кадрах в секунду, а также slow-motion в Full HD до 960 fps. Поддержка HDR10+ и 10-битного цвета помогает создавать более кинематографичное видео. ? Фронтальная камера 32 МП Селфи-камера на 32 МП поддерживает HDR и запись видео в 4K, обеспечивая качественные видеозвонки и детализированные автопортреты. ? Ёмкий аккумулятор и зарядка 67 Вт Аккумулятор ёмкостью 6500 мА·ч обеспечивает длительное время автономной работы. Поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 67 Вт по стандарту PD3.0. ? Современные коммуникации Xiaomi 17T поддерживает Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0, NFC и 5G-сети. Также предусмотрен инфракрасный порт для управления бытовой техникой. ? Защита от воды и пыли IP68 Смартфон защищён от воды и пыли по стандарту IP68 и способен выдерживать погружение в воду на глубину до 3 метров в течение 30 минут. ? Качественный звук и мультимедиа Стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos обеспечивают объёмное звучание, а поддержка Hi-Res Audio и Hi-Res Wireless Audio делает устройство отличным вариантом для прослушивания музыки. ? HyperOS 3 на базе Android 16 Устройство работает под управлением Android 16 с фирменной оболочкой HyperOS 3, предлагающей обновлённый интерфейс, улучшенную оптимизацию системы и современные AI-функции.