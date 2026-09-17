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Характеристики
Линейка
Huawei Pura 90s Pro
Цвет
белый
Диагональ экрана, дюйм
6.6
Разрешение экрана
2760x1256
Процессор
HiSilicon Kirin 9030S
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
68 370 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 748145
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чехол, кабель USB Type-C, зарядное устройство, документация, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти
Линейка
Huawei Pura 90s Pro
Цвет
белый
Материал корпуса
алюминий
Влагозащищенный корпус
да
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP69
Диагональ экрана, дюйм
6.6
Разрешение экрана
2760x1256
Частота обновления, Гц
120
Процессор
HiSilicon Kirin 9030S
Частота процессора, МГц
2700
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
13
Камера, МП
50+50+12.5+1.5 Мп
Количество основных (тыловых) камер
4
Wi-Fi
802.11 be
Bluetooth
6
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х10х7
Вес, г.
600
Описание товара Мобильный телефон PURA 90s PRO 12/512GB MLN-LX9 WHITE 51098YXH HUAWEI
Смартфон HUAWEI Pura 90s Pro имеет 6.6-дюймовый LTPO-дисплей, который автоматически меняет частоту обновления в зависимости от динамики сюжета. AMOLED-матрица позволяет экрану отображать яркие оттенки и экономит заряд аккумулятора. Разрешение картинки составляет 2760x1256 пикселей. Объем оперативной памяти составляет 12 ГБ, поэтому смартфон быстро запускает приложения и плавно переключается между десятком открытых окон. На хранение пользовательских файлов отведено 512 ГБ встроенной памяти.
Тыловая камера HUAWEI Pura 90s Pro с 4 модулями может автоматически создавать фото при обнаружении улыбки. Режим «Рисование светом» позволят сделать кадр в кромешной темноте с использованием встроенного фонарика. Технология с ИИ-алгоритмами определяет внешние условия и автоматически выбирает настройки. Стереодинамики с поддержкой HUAWEI Histen воспроизводят чистый многомерный звук. Аккумулятор емкостью 6000 мАч имеет режим реверсивной подзарядки, который превращает смартфон в Powerbank.
чехол, кабель USB Type-C, зарядное устройство, документация, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти
Линейка
Huawei Pura 90s Pro
Цвет
белый
Материал корпуса
алюминий
Влагозащищенный корпус
да
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP69
Диагональ экрана, дюйм
6.6
Разрешение экрана
2760x1256
Частота обновления, Гц
120
Развернуть
Процессор
HiSilicon Kirin 9030S
Частота процессора, МГц
2700
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
13
Камера, МП
50+50+12.5+1.5 Мп
Количество основных (тыловых) камер
4
Wi-Fi
802.11 be
Bluetooth
6
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Смартфон HUAWEI Pura 90s Pro имеет 6.6-дюймовый LTPO-дисплей, который автоматически меняет частоту обновления в зависимости от динамики сюжета. AMOLED-матрица позволяет экрану отображать яркие оттенки и экономит заряд аккумулятора. Разрешение картинки составляет 2760x1256 пикселей. Объем оперативной памяти составляет 12 ГБ, поэтому смартфон быстро запускает приложения и плавно переключается между десятком открытых окон. На хранение пользовательских файлов отведено 512 ГБ встроенной памяти.
Тыловая камера HUAWEI Pura 90s Pro с 4 модулями может автоматически создавать фото при обнаружении улыбки. Режим «Рисование светом» позволят сделать кадр в кромешной темноте с использованием встроенного фонарика. Технология с ИИ-алгоритмами определяет внешние условия и автоматически выбирает настройки. Стереодинамики с поддержкой HUAWEI Histen воспроизводят чистый многомерный звук. Аккумулятор емкостью 6000 мАч имеет режим реверсивной подзарядки, который превращает смартфон в Powerbank.
Мобильный телефон PURA 90s PRO 12/512GB MLN-LX9 WHITE 51098YXH HUAWEI - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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