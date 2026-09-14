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Телевизор LG 65UA75009LA.ARUG 65" 4K UltraHD черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор LG 65UA75009LA.ARUG 65" 4K UltraHD черный

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Телевизор LG 65UA75009LA.ARUG 65&quot; 4K UltraHD черный - фото 1
Телевизор LG 65UA75009LA.ARUG 65&quot; 4K UltraHD черный - фото 2
Телевизор LG 65UA75009LA.ARUG 65&quot; 4K UltraHD черный - фото 3
Телевизор LG 65UA75009LA.ARUG 65&quot; 4K UltraHD черный - фото 4
Телевизор LG 65UA75009LA.ARUG 65&quot; 4K UltraHD черный - фото 5
Телевизор LG 65UA75009LA.ARUG 65&quot; 4K UltraHD черный - фото 6
Телевизор LG 65UA75009LA.ARUG 65&quot; 4K UltraHD черный - фото 7
Телевизор LG 65UA75009LA.ARUG 65&quot; 4K UltraHD черный - фото 8
Телевизор LG 65UA75009LA.ARUG 65&quot; 4K UltraHD черный - фото 9
Телевизор LG 65UA75009LA.ARUG 65&quot; 4K UltraHD черный - фото 10
Телевизор LG 65UA75009LA.ARUG 65&quot; 4K UltraHD черный - фото 11
Телевизор LG 65UA75009LA.ARUG 65&quot; 4K UltraHD черный - фото 12
Телевизор LG 65UA75009LA.ARUG 65&quot; 4K UltraHD черный - фото 13
Телевизор LG 65UA75009LA.ARUG 65&quot; 4K UltraHD черный - фото 14
Телевизор LG 65UA75009LA.ARUG 65&quot; 4K UltraHD черный - фото 15
Телевизор LG 65UA75009LA.ARUG 65&quot; 4K UltraHD черный - фото 16
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Телевизор LG 65UA75009LA.ARUG 65&quot; 4K UltraHD черный - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор LG 65UA75009LA.ARUG 65&quot; 4K UltraHD черный - фото 1
  • Телевизор LG 65UA75009LA.ARUG 65&quot; 4K UltraHD черный - фото 2
  • Телевизор LG 65UA75009LA.ARUG 65&quot; 4K UltraHD черный - фото 3
  • Телевизор LG 65UA75009LA.ARUG 65&quot; 4K UltraHD черный - фото 4
  • Телевизор LG 65UA75009LA.ARUG 65&quot; 4K UltraHD черный - фото 5
  • Телевизор LG 65UA75009LA.ARUG 65&quot; 4K UltraHD черный - фото 6
  • Телевизор LG 65UA75009LA.ARUG 65&quot; 4K UltraHD черный - фото 7
  • Телевизор LG 65UA75009LA.ARUG 65&quot; 4K UltraHD черный - фото 8
  • Телевизор LG 65UA75009LA.ARUG 65&quot; 4K UltraHD черный - фото 9
  • Телевизор LG 65UA75009LA.ARUG 65&quot; 4K UltraHD черный - фото 10
  • Телевизор LG 65UA75009LA.ARUG 65&quot; 4K UltraHD черный - фото 11
  • Телевизор LG 65UA75009LA.ARUG 65&quot; 4K UltraHD черный - фото 12
  • Телевизор LG 65UA75009LA.ARUG 65&quot; 4K UltraHD черный - фото 13
  • Телевизор LG 65UA75009LA.ARUG 65&quot; 4K UltraHD черный - фото 14
  • Телевизор LG 65UA75009LA.ARUG 65&quot; 4K UltraHD черный - фото 15
  • Телевизор LG 65UA75009LA.ARUG 65&quot; 4K UltraHD черный - фото 16
  • Телевизор LG 65UA75009LA.ARUG 65&quot; 4K UltraHD черный - фото 17
  • Телевизор LG 65UA75009LA.ARUG 65&quot; 4K UltraHD черный - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
56 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736118
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Характеристики

Бренд
LG
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
документация, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
164
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x200
Энергопотребление при работе, Вт
165
Страна производитель
Индонезия
Размеры в упаковке, м
1.58х0.95х0.16
Вес, кг.
29.4

Описание товара Телевизор LG 65UA75009LA.ARUG 65" 4K UltraHD черный

Телевизор LG 65UA75009LA открывает дверь в мир невероятной четкости и насыщенных цветов благодаря разрешению 4K UHD. Наслаждайтесь детализированным изображением любимых фильмов и сериалов, словно заново переживая каждую сцену.

Отзывы о товаре Телевизор LG 65UA75009LA.ARUG 65" 4K UltraHD черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
LG
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
документация, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
164
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x200
Энергопотребление при работе, Вт
165
Страна производитель
Индонезия
Описание
Телевизор LG 65UA75009LA открывает дверь в мир невероятной четкости и насыщенных цветов благодаря разрешению 4K UHD. Наслаждайтесь детализированным изображением любимых фильмов и сериалов, словно заново переживая каждую сцену.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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