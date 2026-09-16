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Телевизор LG 50QNED85B 50" Ultra HD QNED MiniLED черный графит, 2026 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор LG 50QNED85B 50" Ultra HD QNED MiniLED черный графит, 2026

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Телевизор LG 50QNED85B 50&quot; Ultra HD QNED MiniLED черный графит, 2026 - фото 1
Телевизор LG 50QNED85B 50&quot; Ultra HD QNED MiniLED черный графит, 2026 - фото 2
Телевизор LG 50QNED85B 50&quot; Ultra HD QNED MiniLED черный графит, 2026 - фото 3
Телевизор LG 50QNED85B 50&quot; Ultra HD QNED MiniLED черный графит, 2026 - фото 4
Телевизор LG 50QNED85B 50&quot; Ultra HD QNED MiniLED черный графит, 2026 - фото 5
Телевизор LG 50QNED85B 50&quot; Ultra HD QNED MiniLED черный графит, 2026 - фото 6
Телевизор LG 50QNED85B 50&quot; Ultra HD QNED MiniLED черный графит, 2026 - фото 7
Телевизор LG 50QNED85B 50&quot; Ultra HD QNED MiniLED черный графит, 2026 - фото 8
Телевизор LG 50QNED85B 50&quot; Ultra HD QNED MiniLED черный графит, 2026 - фото 9
Телевизор LG 50QNED85B 50&quot; Ultra HD QNED MiniLED черный графит, 2026 - фото 10
Телевизор LG 50QNED85B 50&quot; Ultra HD QNED MiniLED черный графит, 2026 - фото 11
Телевизор LG 50QNED85B 50&quot; Ultra HD QNED MiniLED черный графит, 2026 - фото 12
Телевизор LG 50QNED85B 50&quot; Ultra HD QNED MiniLED черный графит, 2026 - фото 13
Телевизор LG 50QNED85B 50&quot; Ultra HD QNED MiniLED черный графит, 2026 - фото 14
Телевизор LG 50QNED85B 50&quot; Ultra HD QNED MiniLED черный графит, 2026 - фото 15
Телевизор LG 50QNED85B 50&quot; Ultra HD QNED MiniLED черный графит, 2026 - фото 16
Телевизор LG 50QNED85B 50&quot; Ultra HD QNED MiniLED черный графит, 2026 - фото 17
Телевизор LG 50QNED85B 50&quot; Ultra HD QNED MiniLED черный графит, 2026 - фото 18
Телевизор LG 50QNED85B 50&quot; Ultra HD QNED MiniLED черный графит, 2026 - фото 19
Телевизор LG 50QNED85B 50&quot; Ultra HD QNED MiniLED черный графит, 2026 - фото 20
Телевизор LG 50QNED85B 50&quot; Ultra HD QNED MiniLED черный графит, 2026 - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Технология экрана
QNED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор LG 50QNED85B 50&quot; Ultra HD QNED MiniLED черный графит, 2026 - фото 1
  • Телевизор LG 50QNED85B 50&quot; Ultra HD QNED MiniLED черный графит, 2026 - фото 2
  • Телевизор LG 50QNED85B 50&quot; Ultra HD QNED MiniLED черный графит, 2026 - фото 3
  • Телевизор LG 50QNED85B 50&quot; Ultra HD QNED MiniLED черный графит, 2026 - фото 4
  • Телевизор LG 50QNED85B 50&quot; Ultra HD QNED MiniLED черный графит, 2026 - фото 5
  • Телевизор LG 50QNED85B 50&quot; Ultra HD QNED MiniLED черный графит, 2026 - фото 6
  • Телевизор LG 50QNED85B 50&quot; Ultra HD QNED MiniLED черный графит, 2026 - фото 7
  • Телевизор LG 50QNED85B 50&quot; Ultra HD QNED MiniLED черный графит, 2026 - фото 8
  • Телевизор LG 50QNED85B 50&quot; Ultra HD QNED MiniLED черный графит, 2026 - фото 9
  • Телевизор LG 50QNED85B 50&quot; Ultra HD QNED MiniLED черный графит, 2026 - фото 10
  • Телевизор LG 50QNED85B 50&quot; Ultra HD QNED MiniLED черный графит, 2026 - фото 11
  • Телевизор LG 50QNED85B 50&quot; Ultra HD QNED MiniLED черный графит, 2026 - фото 12
  • Телевизор LG 50QNED85B 50&quot; Ultra HD QNED MiniLED черный графит, 2026 - фото 13
  • Телевизор LG 50QNED85B 50&quot; Ultra HD QNED MiniLED черный графит, 2026 - фото 14
  • Телевизор LG 50QNED85B 50&quot; Ultra HD QNED MiniLED черный графит, 2026 - фото 15
  • Телевизор LG 50QNED85B 50&quot; Ultra HD QNED MiniLED черный графит, 2026 - фото 16
  • Телевизор LG 50QNED85B 50&quot; Ultra HD QNED MiniLED черный графит, 2026 - фото 17
  • Телевизор LG 50QNED85B 50&quot; Ultra HD QNED MiniLED черный графит, 2026 - фото 18
  • Телевизор LG 50QNED85B 50&quot; Ultra HD QNED MiniLED черный графит, 2026 - фото 19
  • Телевизор LG 50QNED85B 50&quot; Ultra HD QNED MiniLED черный графит, 2026 - фото 20
  • Телевизор LG 50QNED85B 50&quot; Ultra HD QNED MiniLED черный графит, 2026 - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
58 570 руб. 
Начислим 938 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737492
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Телевизор LG 50QNED85B 50" Ultra HD QNED MiniLED черный графит, 2026
58 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LG
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
винты, документация, кабель питания, ножка подставки х 2 шт, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Диагональ экрана, см
127
Технология экрана
QNED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
130
Страна производитель
Индонезия
Размеры в упаковке, м
1.22х0.78х0.15
Вес, кг.
27.6

Описание товара Телевизор LG 50QNED85B 50" Ultra HD QNED MiniLED черный графит, 2026

LG 50QNED85B6A — это 50-дюймовый 4K-телевизор на платформе webOS 26 с Mini LED подсветкой, технологией QNED, частотой обновления до 144 Гц и процессором Alpha 8 AI 4K Gen3. Модель поддерживает Dolby Vision, HDR10, HLG, технологию интеллектуального улучшения качества изображения, виртуальный звук AI Sound Pro, технологии VRR и ALLM. Оснащен четырьмя портами HDMI 2.1, двумя портами USB, двухдиапазонным Wi-Fi и Bluetooth 5.3.

Отзывы о товаре Телевизор LG 50QNED85B 50" Ultra HD QNED MiniLED черный графит, 2026




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Характеристики
Бренд
LG
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
винты, документация, кабель питания, ножка подставки х 2 шт, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Диагональ экрана, см
127
Технология экрана
QNED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
130
Страна производитель
Индонезия
Описание
LG 50QNED85B6A — это 50-дюймовый 4K-телевизор на платформе webOS 26 с Mini LED подсветкой, технологией QNED, частотой обновления до 144 Гц и процессором Alpha 8 AI 4K Gen3. Модель поддерживает Dolby Vision, HDR10, HLG, технологию интеллектуального улучшения качества изображения, виртуальный звук AI Sound Pro, технологии VRR и ALLM. Оснащен четырьмя портами HDMI 2.1, двумя портами USB, двухдиапазонным Wi-Fi и Bluetooth 5.3.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Телевизор LG 50QNED85B 50" Ultra HD QNED MiniLED черный графит, 2026 - по цене 58570 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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