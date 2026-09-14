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Телевизор Яндекс YNDX-00077 65" ТВ Станция Бейсик с Алисой купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор Яндекс YNDX-00077 65" ТВ Станция Бейсик с Алисой

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Телевизор Яндекс YNDX-00077 65&quot; ТВ Станция Бейсик с Алисой - фото 1
Телевизор Яндекс YNDX-00077 65&quot; ТВ Станция Бейсик с Алисой - фото 2
Телевизор Яндекс YNDX-00077 65&quot; ТВ Станция Бейсик с Алисой - фото 3
Телевизор Яндекс YNDX-00077 65&quot; ТВ Станция Бейсик с Алисой - фото 4
Телевизор Яндекс YNDX-00077 65&quot; ТВ Станция Бейсик с Алисой - фото 5
Телевизор Яндекс YNDX-00077 65&quot; ТВ Станция Бейсик с Алисой - фото 6
Телевизор Яндекс YNDX-00077 65&quot; ТВ Станция Бейсик с Алисой - фото 7
Телевизор Яндекс YNDX-00077 65&quot; ТВ Станция Бейсик с Алисой - фото 8
Телевизор Яндекс YNDX-00077 65&quot; ТВ Станция Бейсик с Алисой - фото 9
Телевизор Яндекс YNDX-00077 65&quot; ТВ Станция Бейсик с Алисой - фото 10
Телевизор Яндекс YNDX-00077 65&quot; ТВ Станция Бейсик с Алисой - фото 11
Телевизор Яндекс YNDX-00077 65&quot; ТВ Станция Бейсик с Алисой - фото 12
Телевизор Яндекс YNDX-00077 65&quot; ТВ Станция Бейсик с Алисой - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2024
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Яндекс ТВ
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Яндекс YNDX-00077 65&quot; ТВ Станция Бейсик с Алисой - фото 1
  • Телевизор Яндекс YNDX-00077 65&quot; ТВ Станция Бейсик с Алисой - фото 2
  • Телевизор Яндекс YNDX-00077 65&quot; ТВ Станция Бейсик с Алисой - фото 3
  • Телевизор Яндекс YNDX-00077 65&quot; ТВ Станция Бейсик с Алисой - фото 4
  • Телевизор Яндекс YNDX-00077 65&quot; ТВ Станция Бейсик с Алисой - фото 5
  • Телевизор Яндекс YNDX-00077 65&quot; ТВ Станция Бейсик с Алисой - фото 6
  • Телевизор Яндекс YNDX-00077 65&quot; ТВ Станция Бейсик с Алисой - фото 7
  • Телевизор Яндекс YNDX-00077 65&quot; ТВ Станция Бейсик с Алисой - фото 8
  • Телевизор Яндекс YNDX-00077 65&quot; ТВ Станция Бейсик с Алисой - фото 9
  • Телевизор Яндекс YNDX-00077 65&quot; ТВ Станция Бейсик с Алисой - фото 10
  • Телевизор Яндекс YNDX-00077 65&quot; ТВ Станция Бейсик с Алисой - фото 11
  • Телевизор Яндекс YNDX-00077 65&quot; ТВ Станция Бейсик с Алисой - фото 12
  • Телевизор Яндекс YNDX-00077 65&quot; ТВ Станция Бейсик с Алисой - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
52 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737507
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Характеристики

Бренд
Яндекс
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2024
Комплектация
ТВ Станция Бейсик, Две ножки и комплект винтов, Пульт и 2 батарейки ААА (внутри), Кабель питания, Краткое руководство пользователя
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Яндекс ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
30
Разъемы аудио- / видеовходы
аудио S/PDIF (оптический)
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x300
Энергопотребление при работе, Вт
210
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.6х0.95х0.15
Вес, кг.
19.8

Описание товара Телевизор Яндекс YNDX-00077 65" ТВ Станция Бейсик с Алисой

65" (164 см) Телевизор Яндекс ТВ Станция Бейсик YNDX-00077 в корпусе черного цвета оснащается экраном с поддержкой передачи изображения в разрешении 3840x2160. Как наиболее светлые, так и самые темные участки кадра на этом экране сохраняют высокую детализацию благодаря расширенному динамическому диапазону HDR10. Подсветка матрицы экрана Direct LED имеет специальный ночной режим. При просмотре ТВ в темноте цвет свечения подсветки становится теплее и не раздражает глаза пользователя. Smart TV для дома Яндекс ТВ Станция Бейсик YNDX-00077 с интеллектуальным голосовым помощником и поддержкой нейросети YaGPT предлагает управление всеми функциями без пульта, свободный поиск данных в Интернете. Эта модель может стать частью комплекса умного дома с компонентами от Яндекс. ТВ взаимодействует с умной бытовой техникой, удаленно управляя ее работой и позволяя создавать для нее рабочие сценарии.

Отзывы о товаре Телевизор Яндекс YNDX-00077 65" ТВ Станция Бейсик с Алисой




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Характеристики
Бренд
Яндекс
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2024
Комплектация
ТВ Станция Бейсик, Две ножки и комплект винтов, Пульт и 2 батарейки ААА (внутри), Кабель питания, Краткое руководство пользователя
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Яндекс ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
30
Разъемы аудио- / видеовходы
аудио S/PDIF (оптический)
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x300
Энергопотребление при работе, Вт
210
Страна производитель
Китай
Описание
65" (164 см) Телевизор Яндекс ТВ Станция Бейсик YNDX-00077 в корпусе черного цвета оснащается экраном с поддержкой передачи изображения в разрешении 3840x2160. Как наиболее светлые, так и самые темные участки кадра на этом экране сохраняют высокую детализацию благодаря расширенному динамическому диапазону HDR10. Подсветка матрицы экрана Direct LED имеет специальный ночной режим. При просмотре ТВ в темноте цвет свечения подсветки становится теплее и не раздражает глаза пользователя. Smart TV для дома Яндекс ТВ Станция Бейсик YNDX-00077 с интеллектуальным голосовым помощником и поддержкой нейросети YaGPT предлагает управление всеми функциями без пульта, свободный поиск данных в Интернете. Эта модель может стать частью комплекса умного дома с компонентами от Яндекс. ТВ взаимодействует с умной бытовой техникой, удаленно управляя ее работой и позволяя создавать для нее рабочие сценарии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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