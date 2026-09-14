Телевизор Яндекс YNDX-00077 65" ТВ Станция Бейсик с Алисой
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Характеристики
Описание товара Телевизор Яндекс YNDX-00077 65" ТВ Станция Бейсик с Алисой
65" (164 см) Телевизор Яндекс ТВ Станция Бейсик YNDX-00077 в корпусе черного цвета оснащается экраном с поддержкой передачи изображения в разрешении 3840x2160. Как наиболее светлые, так и самые темные участки кадра на этом экране сохраняют высокую детализацию благодаря расширенному динамическому диапазону HDR10. Подсветка матрицы экрана Direct LED имеет специальный ночной режим. При просмотре ТВ в темноте цвет свечения подсветки становится теплее и не раздражает глаза пользователя. Smart TV для дома Яндекс ТВ Станция Бейсик YNDX-00077 с интеллектуальным голосовым помощником и поддержкой нейросети YaGPT предлагает управление всеми функциями без пульта, свободный поиск данных в Интернете. Эта модель может стать частью комплекса умного дома с компонентами от Яндекс. ТВ взаимодействует с умной бытовой техникой, удаленно управляя ее работой и позволяя создавать для нее рабочие сценарии.
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