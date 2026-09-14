Термопот BQ TP521 Чёрный
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Характеристики
Материал корпуса
металл
Материал колбы
нержавеющая сталь
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
нет
Подача воды
электронасос, ручной насос
Мощность, Вт
900
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 270 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 735840
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Характеристики
Бренд
Материал корпуса
металл
Материал колбы
нержавеющая сталь
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
нет
Таймер
нет
Терморегулятор
нет
Подача воды
электронасос, ручной насос
Управление со смартфона
Нет
Мощность, Вт
900
Длина сетевого шнура
1.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х33х26
Вес, кг.
3.04
Описание товара Термопот BQ TP521 Чёрный
Термопот BQ TP521 мощностью 900 Вт имеет емкость 5.0 л. 2 способа подачи воды - нажатием чашкой на клапан, электрическая помпа. Поддержание температуры. Режим повторного кипячения. Защита от включения без воды. Защита от перегрева. Внутренняя колба из нержавеющей стали AISI 304. Вращающийся корпус на 360°.
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Теги товара: металлические
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Бренд
Материал корпуса
металл
Материал колбы
нержавеющая сталь
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
нет
Таймер
нет
Терморегулятор
нет
Подача воды
электронасос, ручной насос
Управление со смартфона
Нет
Мощность, Вт
900
Развернуть
Длина сетевого шнура
1.1
Страна производитель
Китай
Термопот BQ TP521 мощностью 900 Вт имеет емкость 5.0 л. 2 способа подачи воды - нажатием чашкой на клапан, электрическая помпа. Поддержание температуры. Режим повторного кипячения. Защита от включения без воды. Защита от перегрева. Внутренняя колба из нержавеющей стали AISI 304. Вращающийся корпус на 360°.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, 3 л, 4 л
Теги товара: металлические
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, 3 л, 4 л
Теги товара: металлические
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