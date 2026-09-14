Прибор для выпечки BQ ST2002 Черный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрогриль
Тип выпечки
гриль
Мощность, Вт
750
Цвет
черный
Количество порций
1
Регулировка температуры
нет
Количество режимов
1
Диаметр выпечки
21.5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 060 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 735760
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электрогриль
Тип выпечки
гриль
Мощность, Вт
750
Цвет
черный
Количество порций
1
Регулировка температуры
нет
Вид панели для вафель
гриль
Количество режимов
1
Диаметр выпечки
21.5
Антипригарное покрытие
да
Защита от перегрева
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х25х10
Вес, кг.
1.11
Описание товара Прибор для выпечки BQ ST2002 Черный
Компактный электрогриль BQ с антипригарным покрытием идеально подойдёт для быстрой готовки одной порции — не нужно ждать, пока нагреется большая поверхность. Диаметр выпечки 21,5 см позволяет легко приготовить нежные вафли или сэндвич, а с мощностью 750 Вт прибор быстро справляется со своей задачей. Черный цвет придаёт устройству стиль и лаконичность, а защита от перегрева делает использование безопасным. Всё просто и надёжно — для тех, кто ценит уют и удобство дома.
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Бренд
Тип товара
Электрогриль
Тип выпечки
гриль
Мощность, Вт
750
Цвет
черный
Количество порций
1
Регулировка температуры
нет
Вид панели для вафель
гриль
Количество режимов
1
Диаметр выпечки
21.5
Антипригарное покрытие
да
Защита от перегрева
да
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Страна производитель
Китай
Компактный электрогриль BQ с антипригарным покрытием идеально подойдёт для быстрой готовки одной порции — не нужно ждать, пока нагреется большая поверхность. Диаметр выпечки 21,5 см позволяет легко приготовить нежные вафли или сэндвич, а с мощностью 750 Вт прибор быстро справляется со своей задачей. Черный цвет придаёт устройству стиль и лаконичность, а защита от перегрева делает использование безопасным. Всё просто и надёжно — для тех, кто ценит уют и удобство дома.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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