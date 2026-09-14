Top.Mail.Ru
Ноутбук Machcreator Genesis R14 (JJ00GW00GRU) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук Machcreator Genesis R14 (JJ00GW00GRU)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук Machcreator Genesis R14 (JJ00GW00GRU) - фото 1
Ноутбук Machcreator Genesis R14 (JJ00GW00GRU) - фото 2
Ноутбук Machcreator Genesis R14 (JJ00GW00GRU) - фото 3
Ноутбук Machcreator Genesis R14 (JJ00GW00GRU) - фото 4
Ноутбук Machcreator Genesis R14 (JJ00GW00GRU) - фото 5
Ноутбук Machcreator Genesis R14 (JJ00GW00GRU) - фото 6
Ноутбук Machcreator Genesis R14 (JJ00GW00GRU) - фото 7
Ноутбук Machcreator Genesis R14 (JJ00GW00GRU) - фото 8
Ноутбук Machcreator Genesis R14 (JJ00GW00GRU) - фото 9
Ноутбук Machcreator Genesis R14 (JJ00GW00GRU) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Machenike Machcreator Genesis R14
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14.1
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Machcreator Genesis R14 (JJ00GW00GRU) - фото 1
  • Ноутбук Machcreator Genesis R14 (JJ00GW00GRU) - фото 2
  • Ноутбук Machcreator Genesis R14 (JJ00GW00GRU) - фото 3
  • Ноутбук Machcreator Genesis R14 (JJ00GW00GRU) - фото 4
  • Ноутбук Machcreator Genesis R14 (JJ00GW00GRU) - фото 5
  • Ноутбук Machcreator Genesis R14 (JJ00GW00GRU) - фото 6
  • Ноутбук Machcreator Genesis R14 (JJ00GW00GRU) - фото 7
  • Ноутбук Machcreator Genesis R14 (JJ00GW00GRU) - фото 8
  • Ноутбук Machcreator Genesis R14 (JJ00GW00GRU) - фото 9
  • Ноутбук Machcreator Genesis R14 (JJ00GW00GRU) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
56 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735458
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Machenike
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Machenike Machcreator Genesis R14
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14.1
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
7640HS
Частота процессора, ГГц
4.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 760M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
75 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Machcreator Genesis R14 (JJ00GW00GRU)

Программное обеспечение Операционная система: не установлена Процессор Семейство процессоров: AMD Ryzen 5 Процессор: AMD Ryzen 5 7640HS Количество ядер: 6 ядер, 12 потоков Тактовая частота: 4.3 ГГц 5 ГГц (TDP 45 Вт) Оперативная память Объем оперативной памяти: 16 ГБ Тип оперативной памяти: LPDDR5 Частота оперативной памяти: до 6400 МГц Устройства хранения данных Общий объём накопителя SSD: 1 ТБ Тип накопителя: 1*M.2 PCIe Экран Диагональ экрана: 14.1" Разрешение матрицы, (px): 1920 x 1200 Тип матрицы: IPS Частота обновления экрана: 120 Гц Видеокарта Тип графического контроллера: интегрированный Видеокарта: AMD Radeon 760M Интерфейсы 1 х USB-A 3.1, 2 х USB-A Gen 3.0, 2 х USB-C, HDMI, Jack 3.5 мм (микрофон/аудио) Разъем карт памяти: SD Card Связь Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth: 5.2 Дополнительно Материал корпуса: металл, пластик Тип зарядного устройства: USB-C 65 Вт (20В-3.25 А) Камера, Мп: 2 Тип батареи: 11.61 В/6460 мА*ч (75 Вт*ч) Размеры(мм): 17 х 315 x 227 Вес (кг): 1.5 Цвет: серебристый

Отзывы о товаре Ноутбук Machcreator Genesis R14 (JJ00GW00GRU)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Machenike
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Machenike Machcreator Genesis R14
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14.1
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
7640HS
Частота процессора, ГГц
4.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 760M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
75 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Программное обеспечение Операционная система: не установлена Процессор Семейство процессоров: AMD Ryzen 5 Процессор: AMD Ryzen 5 7640HS Количество ядер: 6 ядер, 12 потоков Тактовая частота: 4.3 ГГц 5 ГГц (TDP 45 Вт) Оперативная память Объем оперативной памяти: 16 ГБ Тип оперативной памяти: LPDDR5 Частота оперативной памяти: до 6400 МГц Устройства хранения данных Общий объём накопителя SSD: 1 ТБ Тип накопителя: 1*M.2 PCIe Экран Диагональ экрана: 14.1" Разрешение матрицы, (px): 1920 x 1200 Тип матрицы: IPS Частота обновления экрана: 120 Гц Видеокарта Тип графического контроллера: интегрированный Видеокарта: AMD Radeon 760M Интерфейсы 1 х USB-A 3.1, 2 х USB-A Gen 3.0, 2 х USB-C, HDMI, Jack 3.5 мм (микрофон/аудио) Разъем карт памяти: SD Card Связь Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth: 5.2 Дополнительно Материал корпуса: металл, пластик Тип зарядного устройства: USB-C 65 Вт (20В-3.25 А) Камера, Мп: 2 Тип батареи: 11.61 В/6460 мА*ч (75 Вт*ч) Размеры(мм): 17 х 315 x 227 Вес (кг): 1.5 Цвет: серебристый
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Machcreator Genesis R14 (JJ00GW00GRU) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...