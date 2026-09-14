Ноутбук Machcreator Genesis R14 (JJ00GW00GRU)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ноутбук Machcreator Genesis R14 (JJ00GW00GRU)
Программное обеспечение Операционная система: не установлена Процессор Семейство процессоров: AMD Ryzen 5 Процессор: AMD Ryzen 5 7640HS Количество ядер: 6 ядер, 12 потоков Тактовая частота: 4.3 ГГц 5 ГГц (TDP 45 Вт) Оперативная память Объем оперативной памяти: 16 ГБ Тип оперативной памяти: LPDDR5 Частота оперативной памяти: до 6400 МГц Устройства хранения данных Общий объём накопителя SSD: 1 ТБ Тип накопителя: 1*M.2 PCIe Экран Диагональ экрана: 14.1" Разрешение матрицы, (px): 1920 x 1200 Тип матрицы: IPS Частота обновления экрана: 120 Гц Видеокарта Тип графического контроллера: интегрированный Видеокарта: AMD Radeon 760M Интерфейсы 1 х USB-A 3.1, 2 х USB-A Gen 3.0, 2 х USB-C, HDMI, Jack 3.5 мм (микрофон/аудио) Разъем карт памяти: SD Card Связь Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth: 5.2 Дополнительно Материал корпуса: металл, пластик Тип зарядного устройства: USB-C 65 Вт (20В-3.25 А) Камера, Мп: 2 Тип батареи: 11.61 В/6460 мА*ч (75 Вт*ч) Размеры(мм): 17 х 315 x 227 Вес (кг): 1.5 Цвет: серебристый
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 14 дюймов, Для дома, Серебристый, AMD Ryzen 5, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, AMD, для студента, для школы и школьника
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 54 200 руб.13550 руб. в СплитНоутбук CBR LP-15106 15.6" FHD IPS i5-1235U 16Gb 512Gb SSD Inte...
-
В наличииЦена 55 340 руб.13835 руб. в СплитAcer Aspire Lite AL17-31P-3498 [NX.DDVCD.001] Silver 17.3" {FHD ...
-
В наличииЦена 57 640 руб.14410 руб. в СплитНоутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ4328 Ryzen 5 40 16Gb SSD51...
-
В наличииЦена 57 960 руб.14490 руб. в СплитНоутбук Honor MagicBook X16 2025 GOH-X Ryzen 5 6600H 16Gb SSD512...
-
В наличииЦена 60 330 руб.15083 руб. в СплитAcer Swift SFL16-51M [NX.D3UCD.003] Silver 16"{WUXGA Ultra 5 11...
-
В наличииЦена 61 760 руб.15440 руб. в СплитНоутбук Asus ExpertBook P1 P1503CVA-I58512BDD Core 5 210H 8Gb SS...
-
В наличииЦена 61 760 руб.15440 руб. в СплитНоутбук Asus ExpertBook Entry B1503CVA-I58512BDD 15.6" FHD 5 12...
-
В наличииЦена 61 920 руб.15480 руб. в СплитНоутбук Acer Aspire Lite 16 AL16-54P-586N Intel Core i5-1334U/16...
-
В наличииЦена 62 390 руб.15598 руб. в СплитНоутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4055 Intel Core 5 120U/16Gb (...
-
В наличииЦена 62 560 руб.15640 руб. в СплитLenovo ThinkBook 16 G8 IRL [21SH002RGP] (КЛАВ.РУС.ГРАВ.) 16" {WU...
-
В наличииЦена 63 500 руб.15875 руб. в СплитНоутбук Lenovo V15 G5 IRL 15.6" Core i5-13420H 16Gb, SSD 512Gb B...
-
В наличииЦена 63 680 руб. 97 190 руб.15920 руб. в СплитНоутбук HP EliteBook 640 G10 14" (818C3EA)
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 14 дюймов, Для дома, Серебристый, AMD Ryzen 5, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, AMD, для студента, для школы и школьника
Отзывы о товаре Ноутбук Machcreator Genesis R14 (JJ00GW00GRU)