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Ноутбук Lenovo V15 G4 AMN AMD Ryzen 5 7520U/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/15.6"/TN/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Arctic Grey/1.63kg (83CQA01BIN) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo V15 G4 AMN AMD Ryzen 5 7520U/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/15.6"/TN/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Arctic Grey/1.63kg (83CQA01BIN)

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Ноутбук Lenovo V15 G4 AMN AMD Ryzen 5 7520U/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/TN/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Arctic Grey/1.63kg (83CQA01BIN) - фото 1
Ноутбук Lenovo V15 G4 AMN AMD Ryzen 5 7520U/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/TN/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Arctic Grey/1.63kg (83CQA01BIN) - фото 2
Ноутбук Lenovo V15 G4 AMN AMD Ryzen 5 7520U/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/TN/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Arctic Grey/1.63kg (83CQA01BIN) - фото 3
Ноутбук Lenovo V15 G4 AMN AMD Ryzen 5 7520U/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/TN/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Arctic Grey/1.63kg (83CQA01BIN) - фото 4
Ноутбук Lenovo V15 G4 AMN AMD Ryzen 5 7520U/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/TN/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Arctic Grey/1.63kg (83CQA01BIN) - фото 5
Ноутбук Lenovo V15 G4 AMN AMD Ryzen 5 7520U/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/TN/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Arctic Grey/1.63kg (83CQA01BIN) - фото 6
Ноутбук Lenovo V15 G4 AMN AMD Ryzen 5 7520U/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/TN/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Arctic Grey/1.63kg (83CQA01BIN) - фото 7
Ноутбук Lenovo V15 G4 AMN AMD Ryzen 5 7520U/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/TN/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Arctic Grey/1.63kg (83CQA01BIN) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo V15 G4
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
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  • Ноутбук Lenovo V15 G4 AMN AMD Ryzen 5 7520U/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/TN/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Arctic Grey/1.63kg (83CQA01BIN) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo V15 G4 AMN AMD Ryzen 5 7520U/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/TN/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Arctic Grey/1.63kg (83CQA01BIN) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo V15 G4 AMN AMD Ryzen 5 7520U/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/TN/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Arctic Grey/1.63kg (83CQA01BIN) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo V15 G4 AMN AMD Ryzen 5 7520U/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/TN/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Arctic Grey/1.63kg (83CQA01BIN) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo V15 G4 AMN AMD Ryzen 5 7520U/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/TN/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Arctic Grey/1.63kg (83CQA01BIN) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo V15 G4 AMN AMD Ryzen 5 7520U/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/TN/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Arctic Grey/1.63kg (83CQA01BIN) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo V15 G4 AMN AMD Ryzen 5 7520U/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/15.6&quot;/TN/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Arctic Grey/1.63kg (83CQA01BIN) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
54 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733992
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo V15 G4
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
TN
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
7520U
Частота процессора, ГГц
2.8
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 610M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
38 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
1.7

Описание товара Ноутбук Lenovo V15 G4 AMN AMD Ryzen 5 7520U/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/15.6"/TN/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Arctic Grey/1.63kg (83CQA01BIN)

**Ноутбук Lenovo V15 G4 AMN — стиль и производительность в каждом пикселе!** Ищете надёжный и производительный ноутбук? Lenovo V15 G4 AMN — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать Lenovo V15 G4 AMN?** * **Мощный процессор:** AMD Ryzen 5 7520U с 4 ядрами и частотой до 4,3 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с многозадачными задачами. * **Достаточно памяти для любых задач:** 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 с частотой 5500 МГц и SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2) — быстрый запуск системы и приложений, а также достаточно места для хранения всех ваших файлов. * **Комфортный экран:** диагональ 15,6 дюйма, разрешение Full HD (1920 x 1080 пикселей), матовая поверхность и частота обновления 60 Гц — всё для комфортного просмотра контента и работы с документами. * **Практичный дизайн:** стильный серый корпус из пластика и вес всего 1,63 кг — ноутбук легко взять с собой в дорогу или на учёбу. * **Всё необходимое «из коробки»:** цифровой блок клавиатуры для удобной работы с числами, сетевой интерфейс RJ-45 для подключения к сети — всё, что нужно для продуктивной работы. **Дополнительные преимущества:** * интегрированная графика AMD Radeon 610M — для базовых графических задач и просмотра видео; * отсутствие предустановленной ОС — вы можете выбрать и установить ту операционную систему, которая вам больше всего подходит. С ноутбуком Lenovo V15 G4 AMN вы получите надёжного помощника для работы, учёбы и развлечений!

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo V15 G4 AMN AMD Ryzen 5 7520U/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/15.6"/TN/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Arctic Grey/1.63kg (83CQA01BIN)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo V15 G4
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
TN
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
7520U
Частота процессора, ГГц
2.8
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 610M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
38 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
**Ноутбук Lenovo V15 G4 AMN — стиль и производительность в каждом пикселе!** Ищете надёжный и производительный ноутбук? Lenovo V15 G4 AMN — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать Lenovo V15 G4 AMN?** * **Мощный процессор:** AMD Ryzen 5 7520U с 4 ядрами и частотой до 4,3 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с многозадачными задачами. * **Достаточно памяти для любых задач:** 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 с частотой 5500 МГц и SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2) — быстрый запуск системы и приложений, а также достаточно места для хранения всех ваших файлов. * **Комфортный экран:** диагональ 15,6 дюйма, разрешение Full HD (1920 x 1080 пикселей), матовая поверхность и частота обновления 60 Гц — всё для комфортного просмотра контента и работы с документами. * **Практичный дизайн:** стильный серый корпус из пластика и вес всего 1,63 кг — ноутбук легко взять с собой в дорогу или на учёбу. * **Всё необходимое «из коробки»:** цифровой блок клавиатуры для удобной работы с числами, сетевой интерфейс RJ-45 для подключения к сети — всё, что нужно для продуктивной работы. **Дополнительные преимущества:** * интегрированная графика AMD Radeon 610M — для базовых графических задач и просмотра видео; * отсутствие предустановленной ОС — вы можете выбрать и установить ту операционную систему, которая вам больше всего подходит. С ноутбуком Lenovo V15 G4 AMN вы получите надёжного помощника для работы, учёбы и развлечений!
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Отзывы


Ноутбук Lenovo V15 G4 AMN AMD Ryzen 5 7520U/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/15.6"/TN/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Arctic Grey/1.63kg (83CQA01BIN) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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