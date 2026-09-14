Ноутбук Lenovo V15 G4 AMN AMD Ryzen 5 7520U/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/15.6"/TN/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Arctic Grey/1.63kg (83CQA01BIN)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo V15 G4 AMN AMD Ryzen 5 7520U/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/15.6"/TN/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Arctic Grey/1.63kg (83CQA01BIN)
**Ноутбук Lenovo V15 G4 AMN — стиль и производительность в каждом пикселе!** Ищете надёжный и производительный ноутбук? Lenovo V15 G4 AMN — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать Lenovo V15 G4 AMN?** * **Мощный процессор:** AMD Ryzen 5 7520U с 4 ядрами и частотой до 4,3 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с многозадачными задачами. * **Достаточно памяти для любых задач:** 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 с частотой 5500 МГц и SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2) — быстрый запуск системы и приложений, а также достаточно места для хранения всех ваших файлов. * **Комфортный экран:** диагональ 15,6 дюйма, разрешение Full HD (1920 x 1080 пикселей), матовая поверхность и частота обновления 60 Гц — всё для комфортного просмотра контента и работы с документами. * **Практичный дизайн:** стильный серый корпус из пластика и вес всего 1,63 кг — ноутбук легко взять с собой в дорогу или на учёбу. * **Всё необходимое «из коробки»:** цифровой блок клавиатуры для удобной работы с числами, сетевой интерфейс RJ-45 для подключения к сети — всё, что нужно для продуктивной работы. **Дополнительные преимущества:** * интегрированная графика AMD Radeon 610M — для базовых графических задач и просмотра видео; * отсутствие предустановленной ОС — вы можете выбрать и установить ту операционную систему, которая вам больше всего подходит. С ноутбуком Lenovo V15 G4 AMN вы получите надёжного помощника для работы, учёбы и развлечений!
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Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo V15 G4 AMN AMD Ryzen 5 7520U/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/15.6"/TN/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/RJ-45/Arctic Grey/1.63kg (83CQA01BIN)