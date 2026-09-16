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Лев Лещенко - Лучшие Песни (4603320377843) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Лев Лещенко - Лучшие Песни (4603320377843) виниловая пластинка

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Лев Лещенко - Лучшие Песни (4603320377843) - фото 1
Лев Лещенко - Лучшие Песни (4603320377843) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Лев Лещенко
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Ретро
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Лев Лещенко - Лучшие Песни (4603320377843) - фото 1
  • Лев Лещенко - Лучшие Песни (4603320377843) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 735070
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Лев Лещенко - Лучшие Песни (4603320377843) виниловая пластинка
4 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Панорама Рекордс
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Панорама Рекордс
Barcode
[4603320377843]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Лев Лещенко
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Ретро
Трек-лист
Прощай, Соловьиная роща, Притяжение Земли, Родная земля, Команда молодости нашей, Родительский дом, Ни минуты покоя, Татьянин день, Нам не жить друг без друга, Старые качели, День Победы, До свидания, Москва
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Лев Лещенко - Лучшие Песни (4603320377843) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Прощай, Соловьиная роща, Притяжение Земли, Родная земля, Команда молодости нашей, Родительский дом, Ни минуты покоя, Татьянин день, Нам не жить друг без друга, Старые качели, День Победы, До свидания, Москва

Отзывы о товаре Лев Лещенко - Лучшие Песни (4603320377843) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Панорама Рекордс
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Панорама Рекордс
Barcode
[4603320377843]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Лев Лещенко
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Ретро
Трек-лист
Прощай, Соловьиная роща, Притяжение Земли, Родная земля, Команда молодости нашей, Родительский дом, Ни минуты покоя, Татьянин день, Нам не жить друг без друга, Старые качели, День Победы, До свидания, Москва
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Прощай, Соловьиная роща, Притяжение Земли, Родная земля, Команда молодости нашей, Родительский дом, Ни минуты покоя, Татьянин день, Нам не жить друг без друга, Старые качели, День Победы, До свидания, Москва
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лев Лещенко - Лучшие Песни (4603320377843) виниловая пластинка – стоимость товара 4400 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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