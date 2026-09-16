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Grateful Dead - Dead Set (0603497828463) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Grateful Dead - Dead Set (0603497828463) виниловая пластинка

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Grateful Dead - Dead Set (0603497828463) - фото 1
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Grateful Dead - Dead Set (0603497828463) - фото 3
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Grateful Dead - Dead Set (0603497828463) - фото 5
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Grateful Dead - Dead Set (0603497828463) - фото 10
Grateful Dead - Dead Set (0603497828463) - фото 11
Grateful Dead - Dead Set (0603497828463) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Grateful Dead
Альбом (сингл)
Dead Set
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Grateful Dead - Dead Set (0603497828463) - фото 1
  • Grateful Dead - Dead Set (0603497828463) - фото 2
  • Grateful Dead - Dead Set (0603497828463) - фото 3
  • Grateful Dead - Dead Set (0603497828463) - фото 4
  • Grateful Dead - Dead Set (0603497828463) - фото 5
  • Grateful Dead - Dead Set (0603497828463) - фото 6
  • Grateful Dead - Dead Set (0603497828463) - фото 7
  • Grateful Dead - Dead Set (0603497828463) - фото 8
  • Grateful Dead - Dead Set (0603497828463) - фото 9
  • Grateful Dead - Dead Set (0603497828463) - фото 10
  • Grateful Dead - Dead Set (0603497828463) - фото 11
  • Grateful Dead - Dead Set (0603497828463) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 735053
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Grateful Dead - Dead Set (0603497828463) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rhino
Barcode
[0603497828463]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Grateful Dead
Альбом (сингл)
Dead Set
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Samson And Delilah, Friend Of The Devil, New Minglewood Blues, Deal, Candyman, Little Red Rooster, Loser, Passenger, Feel Like A Stranger, Franklin S Tower, Rhythm Devils, Space, Fire On The Mountain, Greatest Story Ever Told, Brokedown Palace
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Grateful Dead - Dead Set (0603497828463) виниловая пластинка

Альбом концертных записей Grateful Dead, первоначально выпущенный в 1981 году. Переиздание на виниле. Альбом содержит концертный материал, записанный в период с сентября по октябрь 1980 года в Warfield Theater в Сан-Франциско и Radio City Music Hall в Нью-Йорке. Здесь представлены многие классические произведения группы, в том числе "Friend of the Devil", "New Minglewood Blues" и "Deal", и, как обычно бывает с Grateful Dead, на концертной сцене они приобретают совершенно новое измерение, часто затмевая оригинальные студийные версии.

Отзывы о товаре Grateful Dead - Dead Set (0603497828463) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rhino
Barcode
[0603497828463]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Grateful Dead
Альбом (сингл)
Dead Set
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Samson And Delilah, Friend Of The Devil, New Minglewood Blues, Deal, Candyman, Little Red Rooster, Loser, Passenger, Feel Like A Stranger, Franklin S Tower, Rhythm Devils, Space, Fire On The Mountain, Greatest Story Ever Told, Brokedown Palace
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Альбом концертных записей Grateful Dead, первоначально выпущенный в 1981 году. Переиздание на виниле. Альбом содержит концертный материал, записанный в период с сентября по октябрь 1980 года в Warfield Theater в Сан-Франциско и Radio City Music Hall в Нью-Йорке. Здесь представлены многие классические произведения группы, в том числе "Friend of the Devil", "New Minglewood Blues" и "Deal", и, как обычно бывает с Grateful Dead, на концертной сцене они приобретают совершенно новое измерение, часто затмевая оригинальные студийные версии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Grateful Dead - Dead Set (0603497828463) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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