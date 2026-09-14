Top.Mail.Ru
Fates Warning - Parallels (coloured) (0039841701142) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Fates Warning - Parallels (coloured) (0039841701142) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Fates Warning - Parallels (coloured) (0039841701142) - фото 1
Fates Warning - Parallels (coloured) (0039841701142) - фото 2
Fates Warning - Parallels (coloured) (0039841701142) - фото 3
Fates Warning - Parallels (coloured) (0039841701142) - фото 4
Fates Warning - Parallels (coloured) (0039841701142) - фото 5
Fates Warning - Parallels (coloured) (0039841701142) - фото 6
Fates Warning - Parallels (coloured) (0039841701142) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Fates Warning
Альбом (сингл)
Parallels
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Fates Warning - Parallels (coloured) (0039841701142) - фото 1
  • Fates Warning - Parallels (coloured) (0039841701142) - фото 2
  • Fates Warning - Parallels (coloured) (0039841701142) - фото 3
  • Fates Warning - Parallels (coloured) (0039841701142) - фото 4
  • Fates Warning - Parallels (coloured) (0039841701142) - фото 5
  • Fates Warning - Parallels (coloured) (0039841701142) - фото 6
  • Fates Warning - Parallels (coloured) (0039841701142) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735032
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Metal Blade
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Metal Blade
Barcode
[0039841701142]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Fates Warning
Альбом (сингл)
Parallels
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Leave The Past Behind, Life In Still Water, Eye To Eye, The Eleventh Hour, Point Of View, We Only Say Goodbye, Don't Follow Me, The Road Goes On Forever
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Fates Warning - Parallels (coloured) (0039841701142) виниловая пластинка

Виниловая пластинка Fates Warning / Parallels (Black) (1LP) - это настоящий шедевр прогрессивного метала. Альбом "Parallels" предлагает несравненное сочетание энергичных рифов, захватывающих мелодий и глубоких текстов, которые подарят вам незабываемый музыкальный опыт. Группа Fates Warning проявила свою музыкальную и творческую силу, создав на этой пластинке уникальный звуковой пейзаж. Каждая композиция является истинным произведением искусства, которое воплощает оригинальность и техническое мастерство группы.

Отзывы о товаре Fates Warning - Parallels (coloured) (0039841701142) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Metal Blade
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Metal Blade
Barcode
[0039841701142]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Fates Warning
Альбом (сингл)
Parallels
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Leave The Past Behind, Life In Still Water, Eye To Eye, The Eleventh Hour, Point Of View, We Only Say Goodbye, Don't Follow Me, The Road Goes On Forever
Развернуть
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Описание
Виниловая пластинка Fates Warning / Parallels (Black) (1LP) - это настоящий шедевр прогрессивного метала. Альбом "Parallels" предлагает несравненное сочетание энергичных рифов, захватывающих мелодий и глубоких текстов, которые подарят вам незабываемый музыкальный опыт. Группа Fates Warning проявила свою музыкальную и творческую силу, создав на этой пластинке уникальный звуковой пейзаж. Каждая композиция является истинным произведением искусства, которое воплощает оригинальность и техническое мастерство группы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Fates Warning - Parallels (coloured) (0039841701142) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...