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Chocolate Milk - Chocolate Milk (coloured) (8719262035904) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Chocolate Milk - Chocolate Milk (coloured) (8719262035904) виниловая пластинка

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Chocolate Milk - Chocolate Milk (coloured) (8719262035904) - фото 3
Chocolate Milk - Chocolate Milk (coloured) (8719262035904) - фото 4
Chocolate Milk - Chocolate Milk (coloured) (8719262035904) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Chocolate Milk
Альбом (сингл)
Chocolate Milk
Жанр
Soul
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
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  • Chocolate Milk - Chocolate Milk (coloured) (8719262035904) - фото 4
  • Chocolate Milk - Chocolate Milk (coloured) (8719262035904) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 320 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 735018
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Chocolate Milk - Chocolate Milk (coloured) (8719262035904) виниловая пластинка
3 320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262035904]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Chocolate Milk
Альбом (сингл)
Chocolate Milk
Жанр
Soul
Трек-лист
Never Ever Do Without You, How About Love, Spread a Little Love, You`ve Got Your Spell On Me, Let The Music Take Your Mind, Crazy About You, Party Happy, Running Away, Pluck It
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Chocolate Milk - Chocolate Milk (coloured) (8719262035904) виниловая пластинка

Включает сингл «How About Love», спродюсированный Алленом Туссеном. Ограниченный тираж 500 экземпляров на виниле золотистого цвета. Американская фанк- и R&B группа Chocolate Milk была образована в начале 1970-х годов и выпустила свой одноимённый альбом в 1976 году. В него вошли сингл "How About Love" (79-е место в американском R&B-чарте) и популярные треки, такие как "You've Got Your Spell On Me" и "Let The Music Take Your Mind". Группа была известна своими энергичными живыми выступлениями и сочетанием элементов фанка, соула и R&B. Альбом был спродюсирован Алленом Туссеном, известным американским музыкантом, автором песен, аранжировщиком и влиятельным музыкальным продюсером из Нового Орлеана, работавшим с такими артистами, как Ли Дорси, The Meters, Доктор Джон, The Band и Элвис Костелло. Альбом получил положительные отзывы и помог Chocolate Milk утвердиться в качестве заметной группы на фанк- и R&B-сцене 1970-х годов. Альбом. Chocolate Milk выпущен ограниченным тиражом в 500 экземпляров на виниле золотистого цвета.



Теги товара: Соул

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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262035904]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Chocolate Milk
Альбом (сингл)
Chocolate Milk
Жанр
Soul
Трек-лист
Never Ever Do Without You, How About Love, Spread a Little Love, You`ve Got Your Spell On Me, Let The Music Take Your Mind, Crazy About You, Party Happy, Running Away, Pluck It
Развернуть
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Включает сингл «How About Love», спродюсированный Алленом Туссеном. Ограниченный тираж 500 экземпляров на виниле золотистого цвета. Американская фанк- и R&B группа Chocolate Milk была образована в начале 1970-х годов и выпустила свой одноимённый альбом в 1976 году. В него вошли сингл "How About Love" (79-е место в американском R&B-чарте) и популярные треки, такие как "You've Got Your Spell On Me" и "Let The Music Take Your Mind". Группа была известна своими энергичными живыми выступлениями и сочетанием элементов фанка, соула и R&B. Альбом был спродюсирован Алленом Туссеном, известным американским музыкантом, автором песен, аранжировщиком и влиятельным музыкальным продюсером из Нового Орлеана, работавшим с такими артистами, как Ли Дорси, The Meters, Доктор Джон, The Band и Элвис Костелло. Альбом получил положительные отзывы и помог Chocolate Milk утвердиться в качестве заметной группы на фанк- и R&B-сцене 1970-х годов. Альбом. Chocolate Milk выпущен ограниченным тиражом в 500 экземпляров на виниле золотистого цвета.


Теги товара: Соул
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Отзывы


Chocolate Milk - Chocolate Milk (coloured) (8719262035904) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3320 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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