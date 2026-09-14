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Various Artists - Rex Club Techno (3596974292765) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Various Artists - Rex Club Techno (3596974292765) виниловая пластинка

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Various Artists - Rex Club Techno (3596974292765) - фото 1
Various Artists - Rex Club Techno (3596974292765) - фото 2
Various Artists - Rex Club Techno (3596974292765) - фото 3
Various Artists - Rex Club Techno (3596974292765) - фото 4
Various Artists - Rex Club Techno (3596974292765) - фото 5
Various Artists - Rex Club Techno (3596974292765) - фото 6
Various Artists - Rex Club Techno (3596974292765) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Rex Club Techno
Жанр
Techno
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Rex Club Techno (3596974292765) - фото 1
  • Various Artists - Rex Club Techno (3596974292765) - фото 2
  • Various Artists - Rex Club Techno (3596974292765) - фото 3
  • Various Artists - Rex Club Techno (3596974292765) - фото 4
  • Various Artists - Rex Club Techno (3596974292765) - фото 5
  • Various Artists - Rex Club Techno (3596974292765) - фото 6
  • Various Artists - Rex Club Techno (3596974292765) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734983
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Характеристики

Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974292765]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Rex Club Techno
Жанр
Techno
Трек-лист
Laurent Garnier - Wake Up, Scott Grooves Feat. Parliament & Funkadelic - Mothership Reconnection (Daft Punk Remix), Age of Love - the Age of Love (Jam & Spoon Watch Out for Stella Club Mix), Slam - Positive Education, Robert Armani - Circus Bells (Hardfloor Remix), Terrace - Bassi(N)C (Remix), Ellen Allien - Go (Marcel Dettmann Remix), Ame - Rej, Chlo? - Dark Room, Choice - Acid Eiffel
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Rex Club Presents
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Rex Club Techno (3596974292765) виниловая пластинка

Rex Club Techno — альбом-компиляция с участием различных техно-артистов, выступавших в знаковом парижском клубе Rex, который принимал величайшие имена в электронной музыке. Откройте для себя все жемчужины техно-музыки в специальной коллекции двойного винила!. С момента своего открытия в 1988 году это легендарное заведение зарекомендовало себя как одно из лучших мест для поклонников электронной музыки. Состав участников Rex Club исключительный, привлекая некоторые из самых громких имен на международной сцене электронной музыки. От известных диджеев до талантливых продюсеров, каждый вечер тщательно отбирается, чтобы предложить захватывающий и запоминающийся музыкальный опыт.

Отзывы о товаре Various Artists - Rex Club Techno (3596974292765) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974292765]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Rex Club Techno
Жанр
Techno
Трек-лист
Laurent Garnier - Wake Up, Scott Grooves Feat. Parliament & Funkadelic - Mothership Reconnection (Daft Punk Remix), Age of Love - the Age of Love (Jam & Spoon Watch Out for Stella Club Mix), Slam - Positive Education, Robert Armani - Circus Bells (Hardfloor Remix), Terrace - Bassi(N)C (Remix), Ellen Allien - Go (Marcel Dettmann Remix), Ame - Rej, Chlo? - Dark Room, Choice - Acid Eiffel
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Rex Club Presents
Страна производитель
Франция
Описание
Rex Club Techno — альбом-компиляция с участием различных техно-артистов, выступавших в знаковом парижском клубе Rex, который принимал величайшие имена в электронной музыке. Откройте для себя все жемчужины техно-музыки в специальной коллекции двойного винила!. С момента своего открытия в 1988 году это легендарное заведение зарекомендовало себя как одно из лучших мест для поклонников электронной музыки. Состав участников Rex Club исключительный, привлекая некоторые из самых громких имен на международной сцене электронной музыки. От известных диджеев до талантливых продюсеров, каждый вечер тщательно отбирается, чтобы предложить захватывающий и запоминающийся музыкальный опыт.
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Отзывы


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