Tom Misch - Full Circle (5056167183365) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Tom Misch - Full Circle (5056167183365) виниловая пластинка
Full Circle — долгожданный второй альбом лондонского артиста, автора песен и продюсера Тома Миша. Издание на виниле. "Full Circle" демонстрирует Тома Миша в самом личном и искреннем ракурсе. Он исследует моменты, которые сформировали его за последние восемь лет: семья, дружба, природа, и воспевает работу по поиску пути к самому себе. Написанный во время его пребывания в Лондоне, Саффолке, Португалии и Нэшвилле, с упором на классическое написание песен, альбом «Full Circle» включает в себя одиннадцать композиций, в том числе ранее выпущенные синглы «Old Man» и «Red Moon». Затрагивая трудности, с которыми столкнулся Том, «Full Circle» остается оптимистичным и легким для восприятия. Его истинная сила заключается в универсальности текстов, которые приглашают слушателя погрузиться в мир Тома или найти свой собственный путь в нем. «Full Circle» — это одновременно отражение его пути и заявление о его продолжающейся эволюции.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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