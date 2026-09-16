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The Offspring - Smash (0045778686810) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Offspring - Smash (0045778686810) виниловая пластинка

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The Offspring - Smash (0045778686810) - фото 2
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The Offspring - Smash (0045778686810) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
The Offspring
Альбом (сингл)
Smash
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Offspring - Smash (0045778686810) - фото 1
  • The Offspring - Smash (0045778686810) - фото 2
  • The Offspring - Smash (0045778686810) - фото 3
  • The Offspring - Smash (0045778686810) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734968
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The Offspring - Smash (0045778686810) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Epitaph
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Epitaph
Barcode
[0045778686810]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
The Offspring
Альбом (сингл)
Smash
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Time To Relax, Nitro [Youth Energy], Bad Habit, Gotta Get Away, Genocide, Something To Believe In, Come Out And Play (Keep 'Em Separated), Self Esteem, It'll Be A Long Time, Killboy Powerhead, What Happened To You?, So Alone, Not The One, Smash
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Offspring - Smash (0045778686810) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Time To Relax, Nitro [Youth Energy], Bad Habit, Gotta Get Away, Genocide, Something To Believe In, Come Out And Play (Keep 'Em Separated), Self Esteem, It'll Be A Long Time, Killboy Powerhead, What Happened To You?, So Alone, Not The One, Smash



Теги товара: Панк-рок

Отзывы о товаре The Offspring - Smash (0045778686810) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Epitaph
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Epitaph
Barcode
[0045778686810]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
The Offspring
Альбом (сингл)
Smash
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Time To Relax, Nitro [Youth Energy], Bad Habit, Gotta Get Away, Genocide, Something To Believe In, Come Out And Play (Keep 'Em Separated), Self Esteem, It'll Be A Long Time, Killboy Powerhead, What Happened To You?, So Alone, Not The One, Smash
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Time To Relax, Nitro [Youth Energy], Bad Habit, Gotta Get Away, Genocide, Something To Believe In, Come Out And Play (Keep 'Em Separated), Self Esteem, It'll Be A Long Time, Killboy Powerhead, What Happened To You?, So Alone, Not The One, Smash


Теги товара: Панк-рок
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Offspring - Smash (0045778686810) виниловая пластинка - стоимость товара 4390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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