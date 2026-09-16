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The Band - The Band (0602478557057) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Band - The Band (0602478557057) виниловая пластинка

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The Band - The Band (0602478557057) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Band
Альбом (сингл)
The Band
Жанр
Кантри
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Band - The Band (0602478557057) - фото 1
  • The Band - The Band (0602478557057) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734962
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The Band - The Band (0602478557057) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Capitol
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Capitol
Barcode
[0602478557057]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Band
Альбом (сингл)
The Band
Жанр
Кантри
Трек-лист
Across The Great Divide, Rag Mama Rag, The Night They Drove Old Dixie Down, When You Awake, Up On Cripple Creek, Whispering Pines, Jemima Surrender, Rockin' Chair, Look Out Cleveland, Jawbone, The Unfaithful Servant, King Harvest (Has Surely Come)
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Band - The Band (0602478557057) виниловая пластинка

Второй альбом квинтета, состоящего на четыре части из канадцев и на одну часть из жителей Арканзаса, может похвастаться большим количеством будущих хитов, чем любая другая студийная запись Band, среди которых выделяются такие композиции, как хит Джоан Баэз «The Night They Drove Old Dixie Down», «Across the Great Divide» и «Up on Cripple Creek», среди десятка неизменно запоминающихся треков. Однако менее известные оригинальные композиции группы, такие как трогательно прекрасная «Whispering Pines» и загадочная «Unfaithful Servant», играют решающую роль в придании этому классическому альбому 1969 года его неповторимого колорита.



Теги товара: Limited Edition

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Характеристики
Бренд
Capitol
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Capitol
Barcode
[0602478557057]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Band
Альбом (сингл)
The Band
Жанр
Кантри
Трек-лист
Across The Great Divide, Rag Mama Rag, The Night They Drove Old Dixie Down, When You Awake, Up On Cripple Creek, Whispering Pines, Jemima Surrender, Rockin' Chair, Look Out Cleveland, Jawbone, The Unfaithful Servant, King Harvest (Has Surely Come)
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black
Страна производитель
США
Описание
Второй альбом квинтета, состоящего на четыре части из канадцев и на одну часть из жителей Арканзаса, может похвастаться большим количеством будущих хитов, чем любая другая студийная запись Band, среди которых выделяются такие композиции, как хит Джоан Баэз «The Night They Drove Old Dixie Down», «Across the Great Divide» и «Up on Cripple Creek», среди десятка неизменно запоминающихся треков. Однако менее известные оригинальные композиции группы, такие как трогательно прекрасная «Whispering Pines» и загадочная «Unfaithful Servant», играют решающую роль в придании этому классическому альбому 1969 года его неповторимого колорита.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Band - The Band (0602478557057) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4390 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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