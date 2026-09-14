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Slayer - Christ Illusion (0602537466849) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Slayer - Christ Illusion (0602537466849) виниловая пластинка

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Slayer - Christ Illusion (0602537466849) - фото 5
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Slayer
Альбом (сингл)
Christ Illusion
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Slayer - Christ Illusion (0602537466849) - фото 1
  • Slayer - Christ Illusion (0602537466849) - фото 2
  • Slayer - Christ Illusion (0602537466849) - фото 3
  • Slayer - Christ Illusion (0602537466849) - фото 4
  • Slayer - Christ Illusion (0602537466849) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734947
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Характеристики

Бренд
American Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
American Recordings
Barcode
[0602537466849]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Slayer
Альбом (сингл)
Christ Illusion
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Flesh Storm, Catalyst, Skeleton Christ, Eyes Of The Insane, Jihad, Consfearacy, Catatonic, Black Serenade (Alternate Version), Cult, Supremist, Final Six
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Slayer - Christ Illusion (0602537466849) виниловая пластинка

Christ Illusion - (рус. Иллюзия распятия) — девятый студийный альбом американской трэш-метал-группы Slayer, выпущенный 8 августа 2006 года. Альбом получил положительные отзывы и достиг в чартах Billboard 200 пятой позиции, что стало и до сих пор является рекордом для группы. Две песни с Christ Illusion стали победителями в номинациях Грэмми за «лучшее метал исполнение» — «Eyes of the Insane», победившая на 49-й церемонии вручения этой награды, и «Final Six», включённая в виде бонус-трека на специальное издание альбома. Также это первый альбом Slayer, со времён Seasons in the Abyss, в записи которого участвовал ударник Дэйв Ломбардо. При записи альбома группа, впервые со времён Divine Intervention, использовала строй D# (ми-бемоль). Строй был использован в песнях «Jihad», «Flesh Storm», «Catalyst» и «Consfearacy». Песни «Eyes of the Insane», «Supremist», «Skeleton Christ» и «Catatonic» были записаны в строе Drop B, а остаток альбома — в строе Drop C#. Изображение искалеченного Христа, нарисованное художником Лэрри Карроллом для альбома Christ Illusion, подверглось нападкам со стороны общественных организаций и религиозных сообществ. Во избежание критики и проблем с продажей альбома, группе пришлось сделать альтернативную обложку, на которую был заменён оригинал. Тексты песен альбома затрагивают темы терроризма и войны, в том числе песне «Jihad» описывается террористическое нападение 11 сентября 2001 г. Религиозная организация Catholic Secular Forum, основанная в Мумбаи, была крайне недовольна этим фактом и потребовала отозвать альбом. В результате, весь тираж альбома в Индии был отозван и уничтожен индийским EMI.



Теги товара: Limited Edition

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Характеристики
Бренд
American Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
American Recordings
Barcode
[0602537466849]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Slayer
Альбом (сингл)
Christ Illusion
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Flesh Storm, Catalyst, Skeleton Christ, Eyes Of The Insane, Jihad, Consfearacy, Catatonic, Black Serenade (Alternate Version), Cult, Supremist, Final Six
Развернуть
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Christ Illusion - (рус. Иллюзия распятия) — девятый студийный альбом американской трэш-метал-группы Slayer, выпущенный 8 августа 2006 года. Альбом получил положительные отзывы и достиг в чартах Billboard 200 пятой позиции, что стало и до сих пор является рекордом для группы. Две песни с Christ Illusion стали победителями в номинациях Грэмми за «лучшее метал исполнение» — «Eyes of the Insane», победившая на 49-й церемонии вручения этой награды, и «Final Six», включённая в виде бонус-трека на специальное издание альбома. Также это первый альбом Slayer, со времён Seasons in the Abyss, в записи которого участвовал ударник Дэйв Ломбардо. При записи альбома группа, впервые со времён Divine Intervention, использовала строй D# (ми-бемоль). Строй был использован в песнях «Jihad», «Flesh Storm», «Catalyst» и «Consfearacy». Песни «Eyes of the Insane», «Supremist», «Skeleton Christ» и «Catatonic» были записаны в строе Drop B, а остаток альбома — в строе Drop C#. Изображение искалеченного Христа, нарисованное художником Лэрри Карроллом для альбома Christ Illusion, подверглось нападкам со стороны общественных организаций и религиозных сообществ. Во избежание критики и проблем с продажей альбома, группе пришлось сделать альтернативную обложку, на которую был заменён оригинал. Тексты песен альбома затрагивают темы терроризма и войны, в том числе песне «Jihad» описывается террористическое нападение 11 сентября 2001 г. Религиозная организация Catholic Secular Forum, основанная в Мумбаи, была крайне недовольна этим фактом и потребовала отозвать альбом. В результате, весь тираж альбома в Индии был отозван и уничтожен индийским EMI.


Теги товара: Limited Edition
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