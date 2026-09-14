Описание товара OST - The Godfather (Nino Rota) (0602547125361) виниловая пластинка

"The Godfather " - саундтрек к культовому фильму Крестный Отец, выпущенный в 1972 г. компанией Paramount Records и в 1991 г. на компакт-диске компанией MCA. Написан композитором Нино Рота, дирижировал оркестром Карло Савина (который был указан на LP, но не на CD). Песню "I Have but One Heart" поет Эл Мартино, который исполнил ее в фильме в роли персонажа Джонни Фонтане. Партитура была номинирована на премию "Оскар", однако Академия отозвала ее после того, как выяснилось, что "Любовная тема" является переработанной версией музыки Нино Рота из фильма 1958 года "Фортунелла". Джованни Рота Ринальди (3 декабря 1911 - 10 апреля 1979), более известный как Нино Рота, был знаменитым итальянским композитором, пианистом, дирижером и академиком, который наиболее известен своими партитурами к фильмам, в частности к работам Федерико Феллини и Лукино Висконти. Он также написал музыку к двум фильмам Франко Дзеффирелли "Шекспир" и к первым двум фильмам культовой трилогии Фрэнсиса Форда Копполы "Крестный отец", получив Оскар за лучшую оригинальную партитуру к фильму "Крестный отец, часть II" (1974). В течение своей долгой карьеры Рота был чрезвычайно плодовитым композитором, особенно в области музыки для кино. С 1930-х годов до своей смерти в 1979 году он написал более 150 партитур для итальянских и зарубежных фильмов - в среднем по три партитуры в год в течение 46 лет. А в наиболее продуктивный период, с конца 1940-х до середины 1950-х годов, Рота писал до десяти партитур в год, а иногда и больше, причем в 1954 году на его счету было тринадцать партитур! Наряду с этим огромным количеством киноработ, он написал десять опер, пять балетов и десятки других оркестровых, хоровых и камерных произведений, самым известным из которых является его струнный концерт. Композитор создавал музыку для многих театральных постановок Висконти, Дзеффирелли и Эдуардо Де Филиппо, а также долгое время преподавал в Музыкальном лицее в Бари, Италия, где был директором на протяжении почти 30 лет.