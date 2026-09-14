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Misfits - Collection 2 (0017046751513) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Misfits - Collection 2 (0017046751513) виниловая пластинка

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Misfits - Collection 2 (0017046751513) - фото 1
Misfits - Collection 2 (0017046751513) - фото 2
Misfits - Collection 2 (0017046751513) - фото 3
Misfits - Collection 2 (0017046751513) - фото 4
Misfits - Collection 2 (0017046751513) - фото 5
Misfits - Collection 2 (0017046751513) - фото 6
Misfits - Collection 2 (0017046751513) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1996
Исполнитель
Misfits
Альбом (сингл)
Collection 2
Жанр
панк
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Misfits - Collection 2 (0017046751513) - фото 1
  • Misfits - Collection 2 (0017046751513) - фото 2
  • Misfits - Collection 2 (0017046751513) - фото 3
  • Misfits - Collection 2 (0017046751513) - фото 4
  • Misfits - Collection 2 (0017046751513) - фото 5
  • Misfits - Collection 2 (0017046751513) - фото 6
  • Misfits - Collection 2 (0017046751513) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734913
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Характеристики

Бренд
Caroline Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Caroline Records
Barcode
[0017046751513]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1996
Исполнитель
Misfits
Альбом (сингл)
Collection 2
Жанр
панк
Трек-лист
We Are 138, Attitude, Cough/Cool, Last Caress, Return Of The Fly, Children In Heat, Rat Fink, Horror Hotel, Halloween, Halloween II, Hate Breeders, Braineaters, Nike-A-Go-Go, Devil's Whorehouse, Mephisto Waltz, We Bite, Queen Wasp, Demonomania, Hellhound, Bloodfeast
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Misfits - Collection 2 (0017046751513) виниловая пластинка

"Collection II", также известный как "Misfits II", - альбом-компиляция песен американской панк-рок группы Misfits. Выпущенный 14 ноября 1995 года, он послужил альбомом-компаньоном к предыдущему сборнику группы, "Collection I". В обоих сборниках собраны все ранние синглы группы и весь альбом "Earth A.D./Wolfs Blood".

Отзывы о товаре Misfits - Collection 2 (0017046751513) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Caroline Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Caroline Records
Barcode
[0017046751513]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1996
Исполнитель
Misfits
Альбом (сингл)
Collection 2
Жанр
панк
Трек-лист
We Are 138, Attitude, Cough/Cool, Last Caress, Return Of The Fly, Children In Heat, Rat Fink, Horror Hotel, Halloween, Halloween II, Hate Breeders, Braineaters, Nike-A-Go-Go, Devil's Whorehouse, Mephisto Waltz, We Bite, Queen Wasp, Demonomania, Hellhound, Bloodfeast
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
"Collection II", также известный как "Misfits II", - альбом-компиляция песен американской панк-рок группы Misfits. Выпущенный 14 ноября 1995 года, он послужил альбомом-компаньоном к предыдущему сборнику группы, "Collection I". В обоих сборниках собраны все ранние синглы группы и весь альбом "Earth A.D./Wolfs Blood".
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