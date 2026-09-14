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Marc-Andre Hamelin - Kapustin: Piano Music (0034571995700) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Marc-Andre Hamelin - Kapustin: Piano Music (0034571995700) виниловая пластинка

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Marc-Andre Hamelin - Kapustin: Piano Music (0034571995700) виниловая пластинка - фото 1
Marc-Andre Hamelin - Kapustin: Piano Music (0034571995700) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Marc-Andre Hamelin
Альбом (сингл)
Kapustin: Piano Music
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Marc-Andre Hamelin - Kapustin: Piano Music (0034571995700) виниловая пластинка - фото 1
  • Marc-Andre Hamelin - Kapustin: Piano Music (0034571995700) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734906
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Характеристики

Бренд
Hyperion Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Hyperion
Barcode
[0034571995700]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Marc-Andre Hamelin
Альбом (сингл)
Kapustin: Piano Music
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Variations, Op. 41, No. 1 Prelude Allegro Assai, No. 2 Dream Moderato, No. 3 Toccatina Allegro, No. 4 Reminiscence Larghetto, No. 5 Shuitka Vviace, No. 6 Pastoral Allegro Moderato, No. 7 Intermezzo Allegretto, No. 8 Final Prestissimo, Allemande, Gavotte I – Gavotte II, Sarabande, Bourr?e I – Bourr?e II, Gigue, No. 1 Allegro (?tude In Minor Seconds), No. 2 Allegro (?tude In Fourths And Fifths), No. 3 Animato (?tude In Thirds And Sixths), No. 4 Vivace (?tude In Major Seconds), No. 5 Animato (?tude
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Marc-Andre Hamelin - Kapustin: Piano Music (0034571995700) виниловая пластинка

Марк-Андре Амлен (Marc-Andr? Hamelin) записал знаковый альбом с музыкой Николая Капустина, который стал одним из самых продаваемых в его дискографии и открыл творчество композитора широкой западной аудитории. Уникальный сплав классических структур (соната, этюд, сюита) с языком джаза, свинга и буги-вуги. Несмотря на джазовое звучание, вся музыка полностью и детально выписана в нотах и не содержит импровизации. Альбом демонстрирует феноменальную технику Амлена, которая позволяет ему исполнять сверхсложные пассажи Капустина с легкостью и драйвом, присущими джазовым импровизаторам. В программу включены как виртуозные этюды, так и более строгие классические формы, переосмысленные через призму джазовой гармонии.

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Характеристики
Бренд
Hyperion Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Hyperion
Barcode
[0034571995700]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Marc-Andre Hamelin
Альбом (сингл)
Kapustin: Piano Music
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Variations, Op. 41, No. 1 Prelude Allegro Assai, No. 2 Dream Moderato, No. 3 Toccatina Allegro, No. 4 Reminiscence Larghetto, No. 5 Shuitka Vviace, No. 6 Pastoral Allegro Moderato, No. 7 Intermezzo Allegretto, No. 8 Final Prestissimo, Allemande, Gavotte I – Gavotte II, Sarabande, Bourr?e I – Bourr?e II, Gigue, No. 1 Allegro (?tude In Minor Seconds), No. 2 Allegro (?tude In Fourths And Fifths), No. 3 Animato (?tude In Thirds And Sixths), No. 4 Vivace (?tude In Major Seconds), No. 5 Animato (?tude
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Описание
Марк-Андре Амлен (Marc-Andr? Hamelin) записал знаковый альбом с музыкой Николая Капустина, который стал одним из самых продаваемых в его дискографии и открыл творчество композитора широкой западной аудитории. Уникальный сплав классических структур (соната, этюд, сюита) с языком джаза, свинга и буги-вуги. Несмотря на джазовое звучание, вся музыка полностью и детально выписана в нотах и не содержит импровизации. Альбом демонстрирует феноменальную технику Амлена, которая позволяет ему исполнять сверхсложные пассажи Капустина с легкостью и драйвом, присущими джазовым импровизаторам. В программу включены как виртуозные этюды, так и более строгие классические формы, переосмысленные через призму джазовой гармонии.
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