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Ac/Dc - Live A Paradise Theater 1978 (Lp Colour) (0889397521233) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ac/Dc - Live A Paradise Theater 1978 (Lp Colour) (0889397521233) виниловая пластинка

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Ac/Dc - Live A Paradise Theater 1978 (Lp Colour) (0889397521233) виниловая пластинка - фото 1
Ac/Dc - Live A Paradise Theater 1978 (Lp Colour) (0889397521233) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
Live A Paradise Theater 1978
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ac/Dc - Live A Paradise Theater 1978 (Lp Colour) (0889397521233) виниловая пластинка - фото 1
  • Ac/Dc - Live A Paradise Theater 1978 (Lp Colour) (0889397521233) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 690 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729634
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ac/Dc - Live A Paradise Theater 1978 (Lp Colour) (0889397521233) виниловая пластинка
3 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DOL
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
DOL
Barcode
[0889397521233]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
Live A Paradise Theater 1978
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Live Wire, Problem Child, Sin City, Bad Boy Boogie, The Jack, High Voltage, Rocker, Dog Eat Dog
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ac/Dc - Live A Paradise Theater 1978 (Lp Colour) (0889397521233) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Live Wire, Problem Child, Sin City, Bad Boy Boogie, The Jack, High Voltage, Rocker, Dog Eat Dog



Теги товара: AC/DC

Отзывы о товаре Ac/Dc - Live A Paradise Theater 1978 (Lp Colour) (0889397521233) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
DOL
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
DOL
Barcode
[0889397521233]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
Live A Paradise Theater 1978
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Live Wire, Problem Child, Sin City, Bad Boy Boogie, The Jack, High Voltage, Rocker, Dog Eat Dog
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Live Wire, Problem Child, Sin City, Bad Boy Boogie, The Jack, High Voltage, Rocker, Dog Eat Dog


Теги товара: AC/DC
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ac/Dc - Live A Paradise Theater 1978 (Lp Colour) (0889397521233) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3690 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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