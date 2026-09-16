Loft - Future World (Limited Edition,Black Vinyl) (4748010263140) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Loft
Альбом (сингл)
Future World
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 690 руб.
В наличии
Код товара: 729581
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3 690 руб.
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Характеристики
Бренд
Maschina Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Maschina Records
Barcode
[4748010263140]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Loft
Альбом (сингл)
Future World
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Don`t Stop Me Now, Magic Of The Night, Free Me, Everybody, It`s Raining Again, Secrets Of Paradise, It`s Original, Don`t Walk Away, Respect, Life Is A Game, Mallorca, Long John Silver
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Loft - Future World (Limited Edition,Black Vinyl) (4748010263140) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Don`t Stop Me Now, Magic Of The Night, Free Me, Everybody, It`s Raining Again, Secrets Of Paradise, It`s Original, Don`t Walk Away, Respect, Life Is A Game, Mallorca, Long John Silver
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка, Limited Edition
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Бренд
Maschina Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Maschina Records
Barcode
[4748010263140]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Loft
Альбом (сингл)
Future World
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Don`t Stop Me Now, Magic Of The Night, Free Me, Everybody, It`s Raining Again, Secrets Of Paradise, It`s Original, Don`t Walk Away, Respect, Life Is A Game, Mallorca, Long John Silver
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Япония
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Don`t Stop Me Now, Magic Of The Night, Free Me, Everybody, It`s Raining Again, Secrets Of Paradise, It`s Original, Don`t Walk Away, Respect, Life Is A Game, Mallorca, Long John Silver
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Теги товара: Инструментальная музыка, Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка, Limited Edition
Loft - Future World (Limited Edition,Black Vinyl) (4748010263140) виниловая пластинка - стоимость товара 3690 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Loft - Future World (Limited Edition,Black Vinyl) (4748010263140) виниловая пластинка