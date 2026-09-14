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Телевизор Xiaomi LED A 32 2025 32" (ELA5432GL) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор Xiaomi LED A 32 2025 32" (ELA5432GL)

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Телевизор Xiaomi LED A 32 2025 32&quot; (ELA5432GL) - фото 1
Телевизор Xiaomi LED A 32 2025 32&quot; (ELA5432GL) - фото 2
Телевизор Xiaomi LED A 32 2025 32&quot; (ELA5432GL) - фото 3
Телевизор Xiaomi LED A 32 2025 32&quot; (ELA5432GL) - фото 4
Телевизор Xiaomi LED A 32 2025 32&quot; (ELA5432GL) - фото 5
Телевизор Xiaomi LED A 32 2025 32&quot; (ELA5432GL) - фото 6
Телевизор Xiaomi LED A 32 2025 32&quot; (ELA5432GL) - фото 7
Телевизор Xiaomi LED A 32 2025 32&quot; (ELA5432GL) - фото 8
Телевизор Xiaomi LED A 32 2025 32&quot; (ELA5432GL) - фото 9
Телевизор Xiaomi LED A 32 2025 32&quot; (ELA5432GL) - фото 10
Телевизор Xiaomi LED A 32 2025 32&quot; (ELA5432GL) - фото 11
Телевизор Xiaomi LED A 32 2025 32&quot; (ELA5432GL) - фото 12
Телевизор Xiaomi LED A 32 2025 32&quot; (ELA5432GL) - фото 13
Телевизор Xiaomi LED A 32 2025 32&quot; (ELA5432GL) - фото 14
Телевизор Xiaomi LED A 32 2025 32&quot; (ELA5432GL) - фото 15
Телевизор Xiaomi LED A 32 2025 32&quot; (ELA5432GL) - фото 16
Телевизор Xiaomi LED A 32 2025 32&quot; (ELA5432GL) - фото 17
Телевизор Xiaomi LED A 32 2025 32&quot; (ELA5432GL) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Xiaomi LED A 32 2025 32&quot; (ELA5432GL) - фото 1
  • Телевизор Xiaomi LED A 32 2025 32&quot; (ELA5432GL) - фото 2
  • Телевизор Xiaomi LED A 32 2025 32&quot; (ELA5432GL) - фото 3
  • Телевизор Xiaomi LED A 32 2025 32&quot; (ELA5432GL) - фото 4
  • Телевизор Xiaomi LED A 32 2025 32&quot; (ELA5432GL) - фото 5
  • Телевизор Xiaomi LED A 32 2025 32&quot; (ELA5432GL) - фото 6
  • Телевизор Xiaomi LED A 32 2025 32&quot; (ELA5432GL) - фото 7
  • Телевизор Xiaomi LED A 32 2025 32&quot; (ELA5432GL) - фото 8
  • Телевизор Xiaomi LED A 32 2025 32&quot; (ELA5432GL) - фото 9
  • Телевизор Xiaomi LED A 32 2025 32&quot; (ELA5432GL) - фото 10
  • Телевизор Xiaomi LED A 32 2025 32&quot; (ELA5432GL) - фото 11
  • Телевизор Xiaomi LED A 32 2025 32&quot; (ELA5432GL) - фото 12
  • Телевизор Xiaomi LED A 32 2025 32&quot; (ELA5432GL) - фото 13
  • Телевизор Xiaomi LED A 32 2025 32&quot; (ELA5432GL) - фото 14
  • Телевизор Xiaomi LED A 32 2025 32&quot; (ELA5432GL) - фото 15
  • Телевизор Xiaomi LED A 32 2025 32&quot; (ELA5432GL) - фото 16
  • Телевизор Xiaomi LED A 32 2025 32&quot; (ELA5432GL) - фото 17
  • Телевизор Xiaomi LED A 32 2025 32&quot; (ELA5432GL) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734772
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
винты, документация, кабель питания, настольная подставка, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
81
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
10
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны, композитный AV
Количество HDMI
2
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Энергопотребление при работе, Вт
50
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
78х50х11
Вес, кг.
4.76

Описание товара Телевизор Xiaomi LED A 32 2025 32" (ELA5432GL)

Телевизор Xiaomi — это современное устройство, сочетающее в себе стильный дизайн и передовые технологии. Выпущенный в 2025 году, он станет отличным выбором для тех, кто ценит качество и функциональность. С диагональю экрана в 32 дюйма и разрешением 1366x768, этот телевизор обеспечит чёткое и яркое изображение, идеально подходящее для просмотра любимых фильмов и телепередач. Исполненный в элегантном черном цвете, телевизор весит всего 3,55 кг без подставки и 3,6 кг с подставкой, что делает его легким и удобным для монтажа. Возможность крепления на стену со стандартом VESA 100x100 позволяет легко интегрировать его в любой интерьер. Благодаря поддержке Smart TV и операционной системе Android TV, вы сможете пользоваться всеми преимуществами современных потоковых сервисов и приложений. Частота обновления экрана в 60 Гц обеспечивает плавное воспроизведение динамичных сцен, делая каждый просмотр максимально комфортным. Телевизор оснащен двумя HDMI и двумя USB портами, позволяя подключать разнообразные внешние устройства, такие как игровые консоли, медиаплееры и флешки. Поддержка цифровых тюнеров DVB-C, DVB-S2 и DVB-T2 обеспечивает доступ к широкому спектру телевизионных каналов. Это устройство от бренда Xiaomi обещает стать надежным центром вашего домашнего развлечения, предлагая широкий ассортимент функций и возможностей для всех членов семьи.

Отзывы о товаре Телевизор Xiaomi LED A 32 2025 32" (ELA5432GL)




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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
винты, документация, кабель питания, настольная подставка, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
81
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Android TV
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
10
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны, композитный AV
Количество HDMI
2
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Энергопотребление при работе, Вт
50
Страна производитель
Китай
Описание
Телевизор Xiaomi — это современное устройство, сочетающее в себе стильный дизайн и передовые технологии. Выпущенный в 2025 году, он станет отличным выбором для тех, кто ценит качество и функциональность. С диагональю экрана в 32 дюйма и разрешением 1366x768, этот телевизор обеспечит чёткое и яркое изображение, идеально подходящее для просмотра любимых фильмов и телепередач. Исполненный в элегантном черном цвете, телевизор весит всего 3,55 кг без подставки и 3,6 кг с подставкой, что делает его легким и удобным для монтажа. Возможность крепления на стену со стандартом VESA 100x100 позволяет легко интегрировать его в любой интерьер. Благодаря поддержке Smart TV и операционной системе Android TV, вы сможете пользоваться всеми преимуществами современных потоковых сервисов и приложений. Частота обновления экрана в 60 Гц обеспечивает плавное воспроизведение динамичных сцен, делая каждый просмотр максимально комфортным. Телевизор оснащен двумя HDMI и двумя USB портами, позволяя подключать разнообразные внешние устройства, такие как игровые консоли, медиаплееры и флешки. Поддержка цифровых тюнеров DVB-C, DVB-S2 и DVB-T2 обеспечивает доступ к широкому спектру телевизионных каналов. Это устройство от бренда Xiaomi обещает стать надежным центром вашего домашнего развлечения, предлагая широкий ассортимент функций и возможностей для всех членов семьи.
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Отзывы


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