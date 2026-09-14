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Смартфон Honor X9d 8/256Gb (5109BYKQ) Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Honor X9d 8/256Gb (5109BYKQ) Black

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Смартфон Honor X9d 8/256Gb (5109BYKQ) Black - фото 1
Смартфон Honor X9d 8/256Gb (5109BYKQ) Black - фото 2
Смартфон Honor X9d 8/256Gb (5109BYKQ) Black - фото 3
Смартфон Honor X9d 8/256Gb (5109BYKQ) Black - фото 4
Смартфон Honor X9d 8/256Gb (5109BYKQ) Black - фото 5
Смартфон Honor X9d 8/256Gb (5109BYKQ) Black - фото 6
Смартфон Honor X9d 8/256Gb (5109BYKQ) Black - фото 7
Смартфон Honor X9d 8/256Gb (5109BYKQ) Black - фото 8
Смартфон Honor X9d 8/256Gb (5109BYKQ) Black - фото 9
Смартфон Honor X9d 8/256Gb (5109BYKQ) Black - фото 10
Смартфон Honor X9d 8/256Gb (5109BYKQ) Black - фото 11
Смартфон Honor X9d 8/256Gb (5109BYKQ) Black - фото 12
Смартфон Honor X9d 8/256Gb (5109BYKQ) Black - фото 13
Смартфон Honor X9d 8/256Gb (5109BYKQ) Black - фото 14
Смартфон Honor X9d 8/256Gb (5109BYKQ) Black - фото 15
Смартфон Honor X9d 8/256Gb (5109BYKQ) Black - фото 16
Смартфон Honor X9d 8/256Gb (5109BYKQ) Black - фото 17
Смартфон Honor X9d 8/256Gb (5109BYKQ) Black - фото 18
Смартфон Honor X9d 8/256Gb (5109BYKQ) Black - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Honor x9d
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
6.79
Разрешение экрана
3840x2160
Процессор
Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Honor X9d 8/256Gb (5109BYKQ) Black - фото 1
  • Смартфон Honor X9d 8/256Gb (5109BYKQ) Black - фото 2
  • Смартфон Honor X9d 8/256Gb (5109BYKQ) Black - фото 3
  • Смартфон Honor X9d 8/256Gb (5109BYKQ) Black - фото 4
  • Смартфон Honor X9d 8/256Gb (5109BYKQ) Black - фото 5
  • Смартфон Honor X9d 8/256Gb (5109BYKQ) Black - фото 6
  • Смартфон Honor X9d 8/256Gb (5109BYKQ) Black - фото 7
  • Смартфон Honor X9d 8/256Gb (5109BYKQ) Black - фото 8
  • Смартфон Honor X9d 8/256Gb (5109BYKQ) Black - фото 9
  • Смартфон Honor X9d 8/256Gb (5109BYKQ) Black - фото 10
  • Смартфон Honor X9d 8/256Gb (5109BYKQ) Black - фото 11
  • Смартфон Honor X9d 8/256Gb (5109BYKQ) Black - фото 12
  • Смартфон Honor X9d 8/256Gb (5109BYKQ) Black - фото 13
  • Смартфон Honor X9d 8/256Gb (5109BYKQ) Black - фото 14
  • Смартфон Honor X9d 8/256Gb (5109BYKQ) Black - фото 15
  • Смартфон Honor X9d 8/256Gb (5109BYKQ) Black - фото 16
  • Смартфон Honor X9d 8/256Gb (5109BYKQ) Black - фото 17
  • Смартфон Honor X9d 8/256Gb (5109BYKQ) Black - фото 18
  • Смартфон Honor X9d 8/256Gb (5109BYKQ) Black - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734708
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Характеристики

Бренд
HONOR
Комплектация
документация, зарядное устройство, защитная пленка (наклеена на экран), кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол
Линейка
Honor x9d
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик, стекло
Ударопрочный корпус
да
Класс защиты
IP68/IP69
Диагональ экрана, дюйм
6.79
Разрешение экрана
3840x2160
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4
Частота процессора, МГц
2300
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
16
Камера, МП
108МП+5МП
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.2
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
955
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х9х6
Вес, г.
590

Описание товара Смартфон Honor X9d 8/256Gb (5109BYKQ) Black

**Смартфон HONOR X9d 8+256 ГБ, чёрный (5109BYKQ)** Откройте для себя мир безграничных возможностей с смартфоном HONOR X9d! Устройство сочетает в себе стильный дизайн, высокую производительность и обширный функционал, который удовлетворит даже самых требовательных пользователей. **Почему стоит выбрать HONOR X9d?** * **Вместительная память:** 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти позволят вам хранить все важные файлы, приложения и медиаконтент без опасения заполнить память устройства. * **Стильный дизайн:** чёрный корпус смартфона не только привлекательно выглядит, но и надёжно защищает устройство от внешних воздействий. * **Высокая производительность:** с HONOR X9d вы сможете наслаждаться быстрой и плавной работой приложений, без зависаний и задержек. * **Широкий функционал:** смартфон оснащён всем необходимым для комфортного использования — от качественных камер до продвинутых функций подключения. HONOR X9d — это надёжный спутник в мире современных технологий. Выберите качество и стиль — выберите HONOR!

Отзывы о товаре Смартфон Honor X9d 8/256Gb (5109BYKQ) Black




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Характеристики
Бренд
HONOR
Комплектация
документация, зарядное устройство, защитная пленка (наклеена на экран), кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол
Линейка
Honor x9d
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик, стекло
Ударопрочный корпус
да
Класс защиты
IP68/IP69
Диагональ экрана, дюйм
6.79
Разрешение экрана
3840x2160
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4
Развернуть
Частота процессора, МГц
2300
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
16
Камера, МП
108МП+5МП
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.2
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
955
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
**Смартфон HONOR X9d 8+256 ГБ, чёрный (5109BYKQ)** Откройте для себя мир безграничных возможностей с смартфоном HONOR X9d! Устройство сочетает в себе стильный дизайн, высокую производительность и обширный функционал, который удовлетворит даже самых требовательных пользователей. **Почему стоит выбрать HONOR X9d?** * **Вместительная память:** 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти позволят вам хранить все важные файлы, приложения и медиаконтент без опасения заполнить память устройства. * **Стильный дизайн:** чёрный корпус смартфона не только привлекательно выглядит, но и надёжно защищает устройство от внешних воздействий. * **Высокая производительность:** с HONOR X9d вы сможете наслаждаться быстрой и плавной работой приложений, без зависаний и задержек. * **Широкий функционал:** смартфон оснащён всем необходимым для комфортного использования — от качественных камер до продвинутых функций подключения. HONOR X9d — это надёжный спутник в мире современных технологий. Выберите качество и стиль — выберите HONOR!
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Отзывы


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