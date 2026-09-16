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OST - Man On The Run (0602488235280) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - Man On The Run (0602488235280) виниловая пластинка

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OST - Man On The Run (0602488235280) виниловая пластинка - фото 1
OST - Man On The Run (0602488235280) виниловая пластинка - фото 2
OST - Man On The Run (0602488235280) виниловая пластинка - фото 3
OST - Man On The Run (0602488235280) виниловая пластинка - фото 4
OST - Man On The Run (0602488235280) виниловая пластинка - фото 5
OST - Man On The Run (0602488235280) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
OST (MCCARTNEY PAUL)
Альбом (сингл)
Man On The Run
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Man On The Run (0602488235280) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Man On The Run (0602488235280) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Man On The Run (0602488235280) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - Man On The Run (0602488235280) виниловая пластинка - фото 4
  • OST - Man On The Run (0602488235280) виниловая пластинка - фото 5
  • OST - Man On The Run (0602488235280) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734652
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
OST - Man On The Run (0602488235280) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602488235280]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
OST (MCCARTNEY PAUL)
Альбом (сингл)
Man On The Run
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Wings – Silly Love Songs (Demo), Paul McCartney– That Would Be Something, Paul and Linda McCartney – Long Haired Lady, Paul and Linda McCartney – Too Many People, Paul McCartney And Wings – Big Barn Bed, Paul McCartney– Gotta Sing Gotta Dance, Wings – Live And Let Die (Rockshow), Paul McCartney And Wings – Band On The Run, Wings – Arrow Through Me (Rough Mix), Wings – Mull Of Kintyre, Paul McCartney– Coming Up, Paul McCartney And Wings – Let Me Roll It
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Man On The Run (0602488235280) виниловая пластинка

«Каждая из этих песен — результат творческого импульса, отражающего сущность Пола в тот период его жизни». — Морган Невилл. Композиция "Man On The Run (Music from the Motion Picture Soundtrack)" взята из документального фильма студии Amazon MGM "Paul McCartney: Man On The Run", снятого лауреатом премии "Оскар" Морганом Невиллом. Этот сборник включает в себя малоизвестные композиции и любимые фанатами песни из карьеры Маккартни после распада "Битлз", прослеживая путь Пола Маккартни от распада самой популярной в мире группы до доказательства критикам и поклонникам того, что следовать по стопам всех великих звезд вполне возможно. Этот альбом впервые на виниле содержит множество важнейших записей из фильма, включая ранее не издававшиеся треки "Live and Let Die (Rockshow)", "Gotta Sing Gotta Dance" и "Arrow Through Me (Rough Mix)".



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре OST - Man On The Run (0602488235280) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602488235280]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
OST (MCCARTNEY PAUL)
Альбом (сингл)
Man On The Run
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Wings – Silly Love Songs (Demo), Paul McCartney– That Would Be Something, Paul and Linda McCartney – Long Haired Lady, Paul and Linda McCartney – Too Many People, Paul McCartney And Wings – Big Barn Bed, Paul McCartney– Gotta Sing Gotta Dance, Wings – Live And Let Die (Rockshow), Paul McCartney And Wings – Band On The Run, Wings – Arrow Through Me (Rough Mix), Wings – Mull Of Kintyre, Paul McCartney– Coming Up, Paul McCartney And Wings – Let Me Roll It
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
«Каждая из этих песен — результат творческого импульса, отражающего сущность Пола в тот период его жизни». — Морган Невилл. Композиция "Man On The Run (Music from the Motion Picture Soundtrack)" взята из документального фильма студии Amazon MGM "Paul McCartney: Man On The Run", снятого лауреатом премии "Оскар" Морганом Невиллом. Этот сборник включает в себя малоизвестные композиции и любимые фанатами песни из карьеры Маккартни после распада "Битлз", прослеживая путь Пола Маккартни от распада самой популярной в мире группы до доказательства критикам и поклонникам того, что следовать по стопам всех великих звезд вполне возможно. Этот альбом впервые на виниле содержит множество важнейших записей из фильма, включая ранее не издававшиеся треки "Live and Let Die (Rockshow)", "Gotta Sing Gotta Dance" и "Arrow Through Me (Rough Mix)".


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Man On The Run (0602488235280) виниловая пластинка - по цене 4860 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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