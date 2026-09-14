Black Sabbath - Heaven In Hartford (0803343224931) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Black Sabbath
Альбом (сингл)
Heaven In Hartford
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 870 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 734595
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Характеристики
Бренд
FALLEN ANGEL
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
FALLEN ANGEL
Barcode
[0803343224931]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Black Sabbath
Альбом (сингл)
Heaven In Hartford
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Supertzar Introduction, War Pigs, Neon Knights, N.I.B, Children Of The Sea, Sweet Leaf, Black Sabbath, Heaven And Hell, Iron Man, Band Jam, Die Young, Paranoid, Children Of The Grave
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Black Sabbath - Heaven In Hartford (0803343224931) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Supertzar Introduction, War Pigs, Neon Knights, N.I.B, Children Of The Sea, Sweet Leaf, Black Sabbath, Heaven And Hell, Iron Man, Band Jam, Die Young, Paranoid, Children Of The Grave
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Black Sabbath
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Бренд
FALLEN ANGEL
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
FALLEN ANGEL
Barcode
[0803343224931]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Black Sabbath
Альбом (сингл)
Heaven In Hartford
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Supertzar Introduction, War Pigs, Neon Knights, N.I.B, Children Of The Sea, Sweet Leaf, Black Sabbath, Heaven And Hell, Iron Man, Band Jam, Die Young, Paranoid, Children Of The Grave
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Supertzar Introduction, War Pigs, Neon Knights, N.I.B, Children Of The Sea, Sweet Leaf, Black Sabbath, Heaven And Hell, Iron Man, Band Jam, Die Young, Paranoid, Children Of The Grave
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Black Sabbath
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Black Sabbath
Black Sabbath - Heaven In Hartford (0803343224931) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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