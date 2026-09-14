Top.Mail.Ru
Miles Davis - Round About Midnight (8436563186097) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Miles Davis - Round About Midnight (8436563186097) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Miles Davis - Round About Midnight (8436563186097) виниловая пластинка - фото 1
Miles Davis - Round About Midnight (8436563186097) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
ROUND ABOUT MIDNIGHT
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Miles Davis - Round About Midnight (8436563186097) виниловая пластинка - фото 1
  • Miles Davis - Round About Midnight (8436563186097) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734555
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Number One Essential
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Number One Essential
Barcode
[8436563186097]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
ROUND ABOUT MIDNIGHT
Жанр
Jazz
Трек-лист
round Midnight, Ah-leu-cha, All Of You, round Midnight [prestige Version], Bye, Bye, Blackbird, Tadd's Delight, Dear Old Stockholm, Sweet Sue, Just You
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Испания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Miles Davis - Round About Midnight (8436563186097) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: round Midnight, Ah-leu-cha, All Of You, round Midnight [prestige Version], Bye, Bye, Blackbird, Tadd's Delight, Dear Old Stockholm, Sweet Sue, Just You

Отзывы о товаре Miles Davis - Round About Midnight (8436563186097) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Number One Essential
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Number One Essential
Barcode
[8436563186097]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
ROUND ABOUT MIDNIGHT
Жанр
Jazz
Трек-лист
round Midnight, Ah-leu-cha, All Of You, round Midnight [prestige Version], Bye, Bye, Blackbird, Tadd's Delight, Dear Old Stockholm, Sweet Sue, Just You
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Испания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: round Midnight, Ah-leu-cha, All Of You, round Midnight [prestige Version], Bye, Bye, Blackbird, Tadd's Delight, Dear Old Stockholm, Sweet Sue, Just You
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Miles Davis - Round About Midnight (8436563186097) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...