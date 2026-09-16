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Horace Tapscott - The Quintet (7119691282411) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Horace Tapscott - The Quintet (7119691282411) виниловая пластинка

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Horace Tapscott - The Quintet (7119691282411) - фото 1
Horace Tapscott - The Quintet (7119691282411) - фото 2
Horace Tapscott - The Quintet (7119691282411) - фото 3
Horace Tapscott - The Quintet (7119691282411) - фото 4
Horace Tapscott - The Quintet (7119691282411) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Horace Tapscott
Альбом (сингл)
The Quintet
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Horace Tapscott - The Quintet (7119691282411) - фото 1
  • Horace Tapscott - The Quintet (7119691282411) - фото 2
  • Horace Tapscott - The Quintet (7119691282411) - фото 3
  • Horace Tapscott - The Quintet (7119691282411) - фото 4
  • Horace Tapscott - The Quintet (7119691282411) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733856
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Horace Tapscott - The Quintet (7119691282411) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mr Bongo
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mr Bongo
Barcode
[7119691282411]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Horace Tapscott
Альбом (сингл)
The Quintet
Жанр
Jazz
Трек-лист
The Golden Pearl, Spellbound
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Horace Tapscott - The Quintet (7119691282411) виниловая пластинка

Этот ранее не издававшийся альбом квинтета Хораса Тапскотта был обнаружен на мастер-лентах в архивах Flying Dutchman. Записанный в 1969 году, он задумывался как продолжение классического альбома "The Giant Is Awakened", выпущенного в том же году.

Отзывы о товаре Horace Tapscott - The Quintet (7119691282411) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mr Bongo
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mr Bongo
Barcode
[7119691282411]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Horace Tapscott
Альбом (сингл)
The Quintet
Жанр
Jazz
Трек-лист
The Golden Pearl, Spellbound
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Этот ранее не издававшийся альбом квинтета Хораса Тапскотта был обнаружен на мастер-лентах в архивах Flying Dutchman. Записанный в 1969 году, он задумывался как продолжение классического альбома "The Giant Is Awakened", выпущенного в том же году.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Horace Tapscott - The Quintet (7119691282411) виниловая пластинка - стоимость товара 3680 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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