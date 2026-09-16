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Mylene Farmer - Desobeissance (0190758818412) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Mylene Farmer - Desobeissance (0190758818412) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Mylene Farmer
Альбом (сингл)
Desobeissance
Жанр
Шансон
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Mylene Farmer - Desobeissance (0190758818412) - фото 1
  • Mylene Farmer - Desobeissance (0190758818412) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733831
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Mylene Farmer - Desobeissance (0190758818412) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stuffed Monkey
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Stuffed Monkey
Barcode
[0190758818412]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Mylene Farmer
Альбом (сингл)
Desobeissance
Жанр
Шансон
Трек-лист
Rolling Stone, Sentimentale, D?sob?issance, N'Oublie Pas, Histoire De Fesses, Get Up Girl, Pri?re, Au Lecteur, Des Larmes, Parler D'Avenir, On A Besoin D'Y Croire, Retenir L'Eau
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mylene Farmer - Desobeissance (0190758818412) виниловая пластинка

Одиннадцатый альбом французской певицы Милен Фармер, релиз которого состоялся 28 сентября 2018 года. Альбом получил золотую сертификацию во Франции всего лишь за три дня, а платиновую - за неделю. Также стало известно, что альбом продался свыше 90,000 копий во Франции за первую неделю, что является одним из лучших показателей за последние годы. Над альбомом помимо самой Милен работал французский диджей Федер и Паскаль Негрэ. Милен Фармер - французская певица, актриса и поэтесса. Одна из самых известных современных французских исполнительниц популярной музыки не только во Франции, но и во всем мире. Настоящая фамилия певицы - Gautier, а псевдоним Farmer был взят в честь Frances Farmer (любимая актриса Mylene Farmer). В 1986 году вышел первый альбом певицы - "Cendres de Lune" и сингл "Maman a tort", ставший самым продаваемым французским диском в 1984 году. На счету у певицы 10 студийных альбомов, 6 концертных туров и множество наград.



Теги товара: Шансон

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Характеристики
Бренд
Stuffed Monkey
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Stuffed Monkey
Barcode
[0190758818412]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Mylene Farmer
Альбом (сингл)
Desobeissance
Жанр
Шансон
Трек-лист
Rolling Stone, Sentimentale, D?sob?issance, N'Oublie Pas, Histoire De Fesses, Get Up Girl, Pri?re, Au Lecteur, Des Larmes, Parler D'Avenir, On A Besoin D'Y Croire, Retenir L'Eau
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Одиннадцатый альбом французской певицы Милен Фармер, релиз которого состоялся 28 сентября 2018 года. Альбом получил золотую сертификацию во Франции всего лишь за три дня, а платиновую - за неделю. Также стало известно, что альбом продался свыше 90,000 копий во Франции за первую неделю, что является одним из лучших показателей за последние годы. Над альбомом помимо самой Милен работал французский диджей Федер и Паскаль Негрэ. Милен Фармер - французская певица, актриса и поэтесса. Одна из самых известных современных французских исполнительниц популярной музыки не только во Франции, но и во всем мире. Настоящая фамилия певицы - Gautier, а псевдоним Farmer был взят в честь Frances Farmer (любимая актриса Mylene Farmer). В 1986 году вышел первый альбом певицы - "Cendres de Lune" и сингл "Maman a tort", ставший самым продаваемым французским диском в 1984 году. На счету у певицы 10 студийных альбомов, 6 концертных туров и множество наград.


Теги товара: Шансон
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Mylene Farmer - Desobeissance (0190758818412) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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