Mylene Farmer - Desobeissance (0190758818412) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Mylene Farmer - Desobeissance (0190758818412) виниловая пластинка
Одиннадцатый альбом французской певицы Милен Фармер, релиз которого состоялся 28 сентября 2018 года. Альбом получил золотую сертификацию во Франции всего лишь за три дня, а платиновую - за неделю. Также стало известно, что альбом продался свыше 90,000 копий во Франции за первую неделю, что является одним из лучших показателей за последние годы. Над альбомом помимо самой Милен работал французский диджей Федер и Паскаль Негрэ. Милен Фармер - французская певица, актриса и поэтесса. Одна из самых известных современных французских исполнительниц популярной музыки не только во Франции, но и во всем мире. Настоящая фамилия певицы - Gautier, а псевдоним Farmer был взят в честь Frances Farmer (любимая актриса Mylene Farmer). В 1986 году вышел первый альбом певицы - "Cendres de Lune" и сингл "Maman a tort", ставший самым продаваемым французским диском в 1984 году. На счету у певицы 10 студийных альбомов, 6 концертных туров и множество наград.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Шансон
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Шансон
Отзывы о товаре Mylene Farmer - Desobeissance (0190758818412) виниловая пластинка