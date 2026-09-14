Top.Mail.Ru
Black Sabbath - Vol.4 (0081227946609) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Black Sabbath - Vol.4 (0081227946609) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Black Sabbath - Vol.4 (0081227946609) - фото 1
Black Sabbath - Vol.4 (0081227946609) - фото 2
Black Sabbath - Vol.4 (0081227946609) - фото 3
Black Sabbath - Vol.4 (0081227946609) - фото 4
Black Sabbath - Vol.4 (0081227946609) - фото 5
Black Sabbath - Vol.4 (0081227946609) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Black Sabbath
Альбом (сингл)
Vol.4
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Black Sabbath - Vol.4 (0081227946609) - фото 1
  • Black Sabbath - Vol.4 (0081227946609) - фото 2
  • Black Sabbath - Vol.4 (0081227946609) - фото 3
  • Black Sabbath - Vol.4 (0081227946609) - фото 4
  • Black Sabbath - Vol.4 (0081227946609) - фото 5
  • Black Sabbath - Vol.4 (0081227946609) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733805
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino
Barcode
[0081227946609]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Black Sabbath
Альбом (сингл)
Vol.4
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Wheels Of Confusion, Tomorrow's Dream, Changes, FX, Supernaut, Snowblind, Cornucopia, Laguna Sunrise, Vitus' Dance, Under The Sun
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Black Sabbath - Vol.4 (0081227946609) виниловая пластинка

Четвёртый студийный альбом Black Sabbath, записанный группой с продюсером Патриком Миэном и выпущенный 25 сентября 1972 года. Альбом поднялся до восьмого места в UK Albums Chart и до 13-го места в Billboard Top LP’s & Tapes.



Теги товара: Black Sabbath

Отзывы о товаре Black Sabbath - Vol.4 (0081227946609) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino
Barcode
[0081227946609]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Black Sabbath
Альбом (сингл)
Vol.4
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Wheels Of Confusion, Tomorrow's Dream, Changes, FX, Supernaut, Snowblind, Cornucopia, Laguna Sunrise, Vitus' Dance, Under The Sun
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Четвёртый студийный альбом Black Sabbath, записанный группой с продюсером Патриком Миэном и выпущенный 25 сентября 1972 года. Альбом поднялся до восьмого места в UK Albums Chart и до 13-го места в Billboard Top LP’s & Tapes.


Теги товара: Black Sabbath
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Black Sabbath - Vol.4 (0081227946609) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...