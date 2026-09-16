The Spanish Donkey - Raoul (5060197760748) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара The Spanish Donkey - Raoul (5060197760748) виниловая пластинка
Звучание электрогитары Джо Морриса с педалью дисторшн, установленной в режим "stun", и педалью вау-вау, полностью задействованной, сталкивается с монотонным, микротональным звучанием органа Джейми Сафта и громоподобной свободной игрой на ударных Майка Прайда создавая ошеломляющий вихрь на дебютном альбоме импровизационного трио The Spanish Donkey " RAOUL" на лейбле RareNoise. Этот альбом, являющийся продолжением XYX выпущенного в 2011 году на Northern Spy Records состоит из трех пульсирующих треков — брутального 32-минутного заглавного трека RAOUL 22-минутного Behavioral Sink и 16-минутной фортепианной композиции Dragon Fly Jones из Echoplex — которые демонстрируют замечательное коллективное мышление The Spanish Donkey, а также невероятную интуицию каждого из музыкантов в игре на своих инструментах. RAOUL – это невероятно катарсический, поразительно оригинальный и захватывающий альбом, превосходящий все, что вы когда-либо слышали (представьте себе смесь «Interstellar Space» Джона Колтрейна и «Metal Machine Music» Лу Рида ) . Он представляет собой настоящий адский манифест одного из самых грозных импровизационных трио современности.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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